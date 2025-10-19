自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》潘迎紫爆乳走金鐘 踏紅地毯吐心境

潘迎紫昨晚爆乳性感現身金鐘頒獎典禮。（記者陳奕全攝）潘迎紫昨晚爆乳性感現身金鐘頒獎典禮。（記者陳奕全攝）

〔記者林南谷／台北報導〕金鐘60在18日晚間圓滿落幕，紅毯星光熠熠，「一代女皇」潘迎紫擔任頒獎嘉賓，一襲白色水鑽透膚裙現身，薄紗讓纖細身形若隱若現，主持人黃鐙輝、黃迪揚見她立刻雙膝下跪，潘迎紫笑說：「平身！」

今（19）日凌晨2時左右，潘迎紫難掩興奮在臉書發文說：「金鐘60大壽，我是這個大家庭的一分子，能夠共襄盛舉，真的好！在髮型師，化妝師和服裝師團隊們的努力下，我得以充滿信心，亮麗地踏上紅地毯，真的好開心呀！」

昨晚潘迎紫身穿要價百萬的訂製禮服進場，到後台受訪前，人還沒到，工作人員已經先架好燈光，讓原本黯淡的場地變得明亮，原來是潘迎紫指定需要打燈，她受訪前還要求媒體先不要拍，「等等啊，我需要這些蘋果光！」

潘迎紫透露自己出道超過60年，鮮少穿這麼火辣並嬌滴滴說：「本來也覺得太暴露，但保護措施都有做好，走起路來小心翼翼，萬一勾破就糟啦！」為了這套禮服，她前天一整天都沒有吃東西。有網友虧她吃了太多「靈芝草人」才如此凍齡，她聽到這說法，瞪大眼睛無辜說：「不能吃人家啊，吃得健康一點就可以。」

