楊小黎餓4天「見紅就發」奪后座 拍大尺度嘿休戲笑封「叫床專家」

〔記者李紹綾／台北報導〕童星出身的楊小黎曾以《台北歌手》獲金鐘53戲劇節目女配角獎，等了7年總算再敲鐘，她昨（18日）以《啥人顧性命》拿下金鐘60迷你劇集（電視電影）女主角獎。她會後出席慶功宴，整個人仍沉浸在喜悅中，笑說心情就像「奇幻旅程」，雖然拍戲過程又累又辛苦，但回想起來依然「會笑的」。她自嘲戲裡又哭又笑、甚至有大尺度跨騎戲，如今得獎讓她忍不住直呼：「『叫床』值得了、我是『叫床』專家。」

評審團以「沒有表演痕跡」肯定她在劇中的自然演出，讓楊小黎覺得是對自己的成長最大鼓勵。她透露拍攝時幾乎不帶劇本、直接進入角色，其中一場跨騎吳政迪的戲讓她印象深刻：「謝謝吳政迪，如果沒有十足的信任，要騎在一個人身上真的會很彆扭。」

楊小黎出席慶功宴。（記者陳奕全攝）

為了紅毯美美亮相，楊小黎在典禮前「餓了4天」，每天只吃半個健康便當、只喝500cc水。她還笑說命運很會開玩笑：「妝髮完上廁所就發現大姨媽來了，果然『見紅就發』！」奪獎後終於能開懷大吃，「現在可以好好喝水、吃飯了！」

楊小黎的媽媽也在現場觀禮，卻因太投入幫女兒應援，錯過了女兒的得獎瞬間，當場急哭：「怎麼辦我忙著舉加油板，沒看到她走上台！」楊小黎笑說，媽媽之後傳訊息告白「寶貝我愛妳喔」，讓她感動到決定回家「好好抱抱她」。

被問到要怎麼花10萬元獎金？楊小黎打趣說：「妝髮、造型費差不多就花完了啦！沒關係，我有一輩子的榮譽。」還提到她珍藏多年的《台北歌手》女配角獎座旁，早就留了空位給這座新獎，「我真的非常喜歡演戲，演戲是我的本命，主持讓我多了喜怒哀樂，我是會主持的演員」，這一夜，她不只奪獎，也收穫了滿滿的感動與愛。

