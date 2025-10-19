自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

楊小黎餓4天「見紅就發」奪后座 拍大尺度嘿休戲笑封「叫床專家」

〔記者李紹綾／台北報導〕童星出身的楊小黎曾以《台北歌手》獲金鐘53戲劇節目女配角獎，等了7年總算再敲鐘，她昨（18日）以《啥人顧性命》拿下金鐘60迷你劇集（電視電影）女主角獎。她會後出席慶功宴，整個人仍沉浸在喜悅中，笑說心情就像「奇幻旅程」，雖然拍戲過程又累又辛苦，但回想起來依然「會笑的」。她自嘲戲裡又哭又笑、甚至有大尺度跨騎戲，如今得獎讓她忍不住直呼：「『叫床』值得了、我是『叫床』專家。」

評審團以「沒有表演痕跡」肯定她在劇中的自然演出，讓楊小黎覺得是對自己的成長最大鼓勵。她透露拍攝時幾乎不帶劇本、直接進入角色，其中一場跨騎吳政迪的戲讓她印象深刻：「謝謝吳政迪，如果沒有十足的信任，要騎在一個人身上真的會很彆扭。」

楊小黎出席慶功宴。（記者陳奕全攝）楊小黎出席慶功宴。（記者陳奕全攝）

為了紅毯美美亮相，楊小黎在典禮前「餓了4天」，每天只吃半個健康便當、只喝500cc水。她還笑說命運很會開玩笑：「妝髮完上廁所就發現大姨媽來了，果然『見紅就發』！」奪獎後終於能開懷大吃，「現在可以好好喝水、吃飯了！」

楊小黎的媽媽也在現場觀禮，卻因太投入幫女兒應援，錯過了女兒的得獎瞬間，當場急哭：「怎麼辦我忙著舉加油板，沒看到她走上台！」楊小黎笑說，媽媽之後傳訊息告白「寶貝我愛妳喔」，讓她感動到決定回家「好好抱抱她」。

被問到要怎麼花10萬元獎金？楊小黎打趣說：「妝髮、造型費差不多就花完了啦！沒關係，我有一輩子的榮譽。」還提到她珍藏多年的《台北歌手》女配角獎座旁，早就留了空位給這座新獎，「我真的非常喜歡演戲，演戲是我的本命，主持讓我多了喜怒哀樂，我是會主持的演員」，這一夜，她不只奪獎，也收穫了滿滿的感動與愛。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中