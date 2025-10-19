杜蕾一聽得獎嚇傻！爆柯淑勤只在意「紅毯前七美」

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨（18）晚於台北流行音樂中心登場，《在光裏的人》杜蕾擊敗余品潔、金雲、袁漠遙、黃大煒與羅文君，勇奪「戲劇節目最具潛力新人獎」，首度叩關金鐘即抱回獎座。她慶功時坦言一切發生太快，「還沒時間消化，感覺還沒真的慶祝。」

首戰金鐘就奪獎，杜蕾喊只要有戲可演，就會在現場。（記者潘少棠攝）

聽到自己名字的那一刻，杜蕾腦袋一片空白，「心裡當然會期待，但真的聽到時還是很不可置信，還想說『我要站起來嗎？』」她轉頭想與柯淑勤擁抱，沒想到媽媽激動到愣住沒反應，她只好俯身抱過去。她笑說事後柯淑勤打趣：「妳很爽齁！」但仍不忘誇自己是紅毯「七美」之一。

杜蕾開心透露，老公第一時間傳來祝賀簡訊：「他人在台灣陪家人，得獎後立刻傳訊息說『恭喜寶貝，你是最棒的』。」她說兩人之後會見面再好好慶祝。她也覺得當晚充滿巧合，「頒獎人是謝祖武跟謝展榮，我今年才剛和謝展榮拍完戲，看到他覺得很熟悉，反而不那麼緊張，他還搭我手扶我上台，真的很感謝他。」

杜蕾首度入圍金鐘即奪下「戲劇節目最具潛力新人獎」。（記者潘少棠攝）

看著台上前輩發表感言，杜蕾深受感動，「今天好多人說的話都讓我感同身受，雖然我沒那麼多經驗，但我們都是從小開始努力的演員，都希望能有戲可演、有戲可拍。」她真誠地說：「我很珍惜每一場戲，只要在現場，我就會在現場，即使那場戲不是我的。」

杜蕾聽到自己得獎時驚呆，腦中一片空白，轉頭想與柯淑勤擁抱。（記者潘少棠攝）

她笑說其實早早就準備好得獎感言，還特別設計一段要和柯淑勤互動，「我有寫到要請她把家裡的獎盃清一清，好換我的獎上去。」杜蕾強調，不想讓感言只是一直謝謝，還要有特色，「之前我入圍紐約電視節獎，有拍過影片，我把她的獎盃移到桌子另一邊，如果我得金鐘，她的就要擺旁邊，我明天會回去監督她有沒有清！」

被問及下一步計畫，杜蕾展現決心：「什麼角色我都想挑戰，只要有角色給我，我一定會做到最好。」

