男星錯失金鐘男配角 「修祖墳資金」慘被扒手偷：氣死我了

〔記者李紹綾／台北報導〕第60屆金鐘獎昨（18日）圓滿落幕，客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》橫掃戲劇類6項大獎，成為本屆最大贏家。黃河、吳念軒、睦媄、劉承恩會後出席慶功宴，4人雖與獎項擦肩而過，但依舊以平常心看待。吳念軒直言：「對，確實挺遺憾的。」

吳念軒從迷你劇男主角獎落馬，但仍保持樂觀心情，坦言內心難免有點遺憾，不過看到這麼多得獎者上台領獎，「每一個上台的得主都是實至名歸，台灣的戲劇真的越來越強、越來越好。」他感性表示，這次雖然沒得獎，卻讓他更堅定要繼續進步，「我會帶著阿貴這個角色的能量往前走，希望未來還能讓導演們看到我。」

劉承恩（左起）、黃河、吳念軒、睦媄出席慶功宴。（記者陳奕全攝）

黃河則分享，這次金鐘典禮讓他滿滿回憶湧現，「就像是回家參加盛大的同學會。每個入圍者、得獎的我幾乎都認識，真的替他們開心！」他回憶18年前第一次參加金鐘，「跟18年前很不一樣，有一種長大的感覺，這樣的節日對我來說像回家。」

黃河雖入圍男配角獎，最終卻敗給16歲的朱宥丞。他表示其實非常開心，因為自己也是《聽海湧》的表演指導，得知朱宥丞獲獎時非常感動。更令他意外的是，後來還被製作人湯昇榮以表演指導身分邀上台，「跟他們一起站在台上，好像自己也得了一項獎的感覺。今天來典禮，真的像參加了一場很開心、盛大的同學會。」

睦媄笑說，整場頒獎典禮都在「哭」與「尖叫」中度過，「我還問旁邊的人『我一直尖叫，會不會吵到你』。」她表示看到自己喜歡的演員、技術組人員一個個上台，「我真的超感動。」她特別被楊謹華、曾莞婷的得獎感言打中，「她們講的那段『走上去的路不容易』我真的超感動，每個人都在努力和自己協調。」她也不忘感謝醫護人員與劇組幕後團隊，「沒有他們，我不會被看到。」

劉承恩以「嘉年華心情」參加金鐘，坦言一切都新鮮得像作夢，「我從小學五年級就進劇校，這次是第一次參加金鐘，能被大家認識真的很感謝。」他開玩笑說自己「還沒脫貧」，全靠弟弟繳水電費才能任性追夢，「我知道只有任性的堅持是不夠的，是家人和朋友讓我撐到現在。」

吳念軒聽完劉承恩的分享，也忍不住補充：「你們看他現在還能侃侃而談，他是很真心感謝所有人。因為他現在比較需要金錢去修祖墳，前幾天我見到他，他心情很不好、很想哭出來，因為他身上僅有1萬5千元被偷走，那是要修祖墳的頭期款，但過了2天，他現在還是好好的、很開心。」

劉承恩也透露，典禮前幾天在台北車站錢包被偷，損失了僅有的1萬5千元，「那是要修祖墳的錢，真的很難過。我花了2個小時去找，錢包找回來了，但錢都不見了，還被剪破一個洞，氣死我了！」幸好吳念軒一路陪著他，讓他相當感激，「念軒打電話關心我、陪我聊天，讓我覺得自己真的很幸運。」吳念軒則笑著補一句：「沒有金援啦！只是陪伴而已。」

