自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

男星錯失金鐘男配角 「修祖墳資金」慘被扒手偷：氣死我了

〔記者李紹綾／台北報導〕第60屆金鐘獎昨（18日）圓滿落幕，客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》橫掃戲劇類6項大獎，成為本屆最大贏家。黃河、吳念軒、睦媄、劉承恩會後出席慶功宴，4人雖與獎項擦肩而過，但依舊以平常心看待。吳念軒直言：「對，確實挺遺憾的。」

吳念軒從迷你劇男主角獎落馬，但仍保持樂觀心情，坦言內心難免有點遺憾，不過看到這麼多得獎者上台領獎，「每一個上台的得主都是實至名歸，台灣的戲劇真的越來越強、越來越好。」他感性表示，這次雖然沒得獎，卻讓他更堅定要繼續進步，「我會帶著阿貴這個角色的能量往前走，希望未來還能讓導演們看到我。」

劉承恩（左起）、黃河、吳念軒、睦媄出席慶功宴。（記者陳奕全攝）劉承恩（左起）、黃河、吳念軒、睦媄出席慶功宴。（記者陳奕全攝）

黃河則分享，這次金鐘典禮讓他滿滿回憶湧現，「就像是回家參加盛大的同學會。每個入圍者、得獎的我幾乎都認識，真的替他們開心！」他回憶18年前第一次參加金鐘，「跟18年前很不一樣，有一種長大的感覺，這樣的節日對我來說像回家。」

黃河雖入圍男配角獎，最終卻敗給16歲的朱宥丞。他表示其實非常開心，因為自己也是《聽海湧》的表演指導，得知朱宥丞獲獎時非常感動。更令他意外的是，後來還被製作人湯昇榮以表演指導身分邀上台，「跟他們一起站在台上，好像自己也得了一項獎的感覺。今天來典禮，真的像參加了一場很開心、盛大的同學會。」

睦媄笑說，整場頒獎典禮都在「哭」與「尖叫」中度過，「我還問旁邊的人『我一直尖叫，會不會吵到你』。」她表示看到自己喜歡的演員、技術組人員一個個上台，「我真的超感動。」她特別被楊謹華、曾莞婷的得獎感言打中，「她們講的那段『走上去的路不容易』我真的超感動，每個人都在努力和自己協調。」她也不忘感謝醫護人員與劇組幕後團隊，「沒有他們，我不會被看到。」

劉承恩以「嘉年華心情」參加金鐘，坦言一切都新鮮得像作夢，「我從小學五年級就進劇校，這次是第一次參加金鐘，能被大家認識真的很感謝。」他開玩笑說自己「還沒脫貧」，全靠弟弟繳水電費才能任性追夢，「我知道只有任性的堅持是不夠的，是家人和朋友讓我撐到現在。」

吳念軒聽完劉承恩的分享，也忍不住補充：「你們看他現在還能侃侃而談，他是很真心感謝所有人。因為他現在比較需要金錢去修祖墳，前幾天我見到他，他心情很不好、很想哭出來，因為他身上僅有1萬5千元被偷走，那是要修祖墳的頭期款，但過了2天，他現在還是好好的、很開心。」

劉承恩也透露，典禮前幾天在台北車站錢包被偷，損失了僅有的1萬5千元，「那是要修祖墳的錢，真的很難過。我花了2個小時去找，錢包找回來了，但錢都不見了，還被剪破一個洞，氣死我了！」幸好吳念軒一路陪著他，讓他相當感激，「念軒打電話關心我、陪我聊天，讓我覺得自己真的很幸運。」吳念軒則笑著補一句：「沒有金援啦！只是陪伴而已。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中