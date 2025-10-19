自由電子報
娛樂 音樂

BLACKPINK震撼粉紅港都！吳申梅揪帥尪搶頭香 最愛她全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕韓國女子天團BLACKPINK昨起一連兩天在高雄國家體育場開唱，四位成員5萬名粉絲嗨翻全場，煙火齊發照亮港都夜空。台語歌手吳申梅偕香港老公Eric一同南下，親臨BLACKPINK演唱會現場追星，談到這次難得的「夫妻追星行」，她笑說：「我們兩個都是第一次親眼看她們的演唱會，整場真的太震撼了！」還特別和Eric一起從台北開車到高雄聽演唱會，整個旅程和演唱會都好難忘。

吳申梅與老公Eric一起追星。（喜上梅梢娛樂提供）吳申梅與老公Eric一起追星。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅形容，BLACKPINK的表演無論在視覺或聽覺上都極具衝擊力，「每一首歌的舞台都設計得很精彩，串場的MV也拍得像電影一樣，讓人完全沉浸其中。從開場到最後一刻都沒有冷場，全場氣氛熱烈到不行！」

至於印象最深刻的片段，吳申梅笑說：「每位成員的表現都太棒了！舞蹈、歌曲、舞台連接都很流暢又充滿力量。歌迷的熱情感染力也很強，整個現場像是一場視覺與情感的饗宴。」

吳申梅昨晚開心朝聖偶像的演唱會。（喜上梅梢娛樂提供）吳申梅昨晚開心朝聖偶像的演唱會。（喜上梅梢娛樂提供）

至於最愛哪位成員？吳申梅毫不猶豫地笑答：「我最喜歡Lisa，她陽光又可愛，舞蹈實力真的太強；Rosé的聲音也非常好聽，讓我聽了很感動。Jennie的個人歌曲表演也很吸引人，只是有點可惜這次沒聽到Jisoo唱《Flower》，但她表現依然出色。」透露老公同樣很嗨，「他跟我一樣，全程都在享受那股熱烈的氛圍！」

吳申梅直呼BLACKPINK的演唱會好震撼。（喜上梅梢娛樂提供）吳申梅直呼BLACKPINK的演唱會好震撼。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅近來除了錄製節目，也預告新歌進度，「已有一首完成錄製，預計下個月會拍攝MV，希望能趕在12月底前與大家見面，期待帶來更多驚喜。」

