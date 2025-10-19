自由電子報
娛樂 電視

和柯佳嬿「女女吻」掀高潮！楊謹華揭露幕後真相：我說衝一波

〔記者蕭方綺／台北報導〕《影后》入圍15項金鐘戲劇節目獎項，昨晚拿下4項大獎和人氣獎，眾望所歸。編導嚴藝文、楊謹華、曾莞婷等人今凌晨出席慶功宴，楊謹華被問到上台領戲后時已經換上球鞋，她坦言當時絞痛、血糖低，「怕有機會站上去會昏倒。」並解釋過去參加典禮都很拚，跟林廷憶全程只敢坐5分椅子一樣，都坐得直挺挺，一旁嚴藝文附議，她過去二度和楊謹華一同入圍，那時看到她只做椅子的一半，直呼：「妳現在Chill很多！」

曾莞婷（左起）、嚴藝文、楊謹華出席慶功宴。（記者王文麟攝）曾莞婷（左起）、嚴藝文、楊謹華出席慶功宴。（記者王文麟攝）

而她今天的高潮除了奪下后冠，還有和柯佳嬿一起頒獎時的「女女吻」，她還原一開始討論流程的狀況，指出2人原本打算擁抱，但她認為雙姝很難得可以同時站在台上，不然來親吻好了，一開始柯佳嬿很害羞，原本想推辭，但E人屬性的楊謹華力勸她：「衝一波，反正我們都站在台上了。」

她還強調柯佳嬿只是害羞，不是不願意親楊謹華，至於有沒有「試親」，她打趣說現場試第一次，「試親的話，我怕回不去，觸感超好，忍不住想抓過來再親一下」。

楊謹華與柯佳嬿（左）一起頒獎，「女女吻」讓全場尖叫聲不斷。（三立提供）楊謹華與柯佳嬿（左）一起頒獎，「女女吻」讓全場尖叫聲不斷。（三立提供）

還有個橋段是播放她2005年《白色巨塔》時的演出畫面，看到20年前青澀的自己，她害羞說：「那時候膠原蛋白真多。」接著立刻祭出金句表示看到以前的自己，第一個感受，是要告訴當時的自己，「不要擔心未來的你。」

而她得獎後，老公Ben立刻傳訊息給她誇獎「妳很棒」，見面時2人深深擁抱，她也透露Ben已經感性在家裡哭完一波。

此外，曾莞婷出道27年首次入圍金鐘就得獎，她上台領獎時，腦筋一片空白，除了忘記先前說的「要嗆謝瓊煖」，也忘記她媽媽交代感言一定要帶到她，導播才會把畫面切換到在現場替曾莞婷加油的家人們。

楊謹華出席慶功宴。（記者王文麟攝）楊謹華出席慶功宴。（記者王文麟攝）

然而評審指出曾莞婷的獎項，是謝瓊煖和她激戰到最後一輪，曾莞婷立刻想起自己人生第一次碰到金鐘獎盃，就是去謝瓊煖家吃火鍋，「那時是她第一次得獎，我們去他家慶祝，我摸到她的獎杯。」嚴藝文聽完後在旁補充說自己那天聽到曾莞婷用羨慕的口吻說，「好好喔，我們演八點檔都跟金鐘無緣」，讓她頗有感觸又心疼，如今她帶領著曾莞婷完成鍍金願望。

