《影后》續集有望？嚴藝文鬆口：想拍胖姐與壁虎前傳

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃迪揚的金鐘60超級忙，除了雙料入圍戲劇節目男配角獎、迷你劇集男主角獎之外，還擔任紅毯主持人，可惜今年他和獎項無緣，今凌晨，《影后》編導嚴藝文霸氣安慰他：「誰可以比我們黃迪揚演得更好？」還透露自己對拍《影后》第二季還沒有想法，但是有想要拍經紀人胖姐與壁虎的前傳，被虧這2位演員鍾欣凌、黃迪揚都沒得獎，嚴藝文立刻喊：「前傳讓你們兩個得獎！」黃迪揚笑嘻嘻回：「再拚一把！」

嚴藝文出席慶功宴。（記者王文麟攝）

對於摃龜，黃迪揚幽默說：「我從雙料入圍一夕之間變雙料摃龜，跌落神壇，明天畫兩隻烏龜在臉上。」他提到這回入圍金鐘，特別有感觸，因為他感受到身邊的親友比他自己還想得獎，「讓我覺得好像已經得獎，大家祝福把我包覆住。」

請繼續往下閱讀...

而嚴藝文領最佳導演獎時，不忘在台上喬奶，連慶功宴受訪前也在鏡頭外喬啊喬的，她提到自己有穿膚色內衣，但上台前擁抱所有女演員時，情緒太過激動，防護的線彷彿要探出頭來見客，她用傻大姐口吻說：「難道要在全台灣人的面露出來嗎？反正轉過去喬一下，總比露出來好吧。」

黃迪揚擔任紅毯主持人。（記者王文麟攝）

此外，黃迪揚擔任紅毯主持人，直呼這回挑戰已經是他極限，只是他有段口誤把「57屆」講成「75屆」，立刻在慶功宴上打蛇隨棍上說：「可能是我內心太想主持75屆的典禮，希望我那時可以站在裡面主持了。」

嚴藝文也提到她一開始先問黃迪揚：「我在紅毯看到你可以抱你嗎？」當時黃迪揚傳流程給嚴藝文，細看第一句黃迪揚備注的台詞就是：「還需要訪嗎，先抱再說。」這樣的心意相通，讓嚴藝文相當鼻酸。

黃迪揚也提到自己在做功課時，原本寫到「曾莞婷是出道27年第一次走金鐘紅毯」，後來他默默把這句話改成「這個人的紅毯走了27年」，內心對於她的勇敢震撼不已。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法