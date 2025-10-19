自由電子報
娛樂 最新消息

楊謹華封后楊一展首奪金鐘 《一把青》師娘和大隊長「重逢」了

〔記者陳慧玲／台北報導〕第60屆金鐘獎「戲劇類頒獎典禮」昨（18日）晚順利落幕，楊謹華眾望所歸以《影后》中「周凡」角色贏得最佳女主角大獎，雖然她去年已得過最佳女配角獎，但過去她多次入圍金鐘獎最佳女主角獎，可惜都無緣得獎，不少喜愛她演出《一把青》的粉絲常以田馥甄為該劇演唱的《看淡》安慰她，這次她終於封后，粉絲都為她開心。

田馥甄為《一把青》演唱的《看淡》歌詞唱到「看淡了絕望才不濃」，正是過去楊謹華多次入圍金鐘獎女主角卻未能得獎時，粉絲給她的安慰，這次她終於拿下最佳女主角，不少《一把青》的鐵粉紛紛留言：「恭喜師娘，師娘的獎回來了。」因為早在2016年楊謹華曾以《一把青》裡「師娘」秦芊儀角色入圍金鐘獎最佳女主角，當時很多網友都覺得這應該是她最接近得獎的一次，可惜最後還是落敗，等了9年，楊謹華終於拿下最佳女主角獎，因此有網友留言：「師娘當年就該得了！實至名歸，眾望所歸！」

《一把青》的師娘楊謹華（左）和大隊長楊一展都獲得金鐘獎，戲迷為他們開心。（翻攝自臉書）《一把青》的師娘楊謹華（左）和大隊長楊一展都獲得金鐘獎，戲迷為他們開心。（翻攝自臉書）

巧的是，當年在《一把青》裡演出楊謹華先生的「大隊長」楊一展，昨晚以《The Outlaw Doctor 化外之醫》獲得戲劇節目男配角獎，也是他的首座金鐘獎，《一把青》粉絲開心留言：「大隊長和師娘終於在金鐘獎重逢了。」另外曾在《一把青》演出「朱青」角色而得到金鐘獎戲劇節目新進演員獎的連俞涵，昨晚也因主演的《聽海湧》獲得迷你影集獎而和團隊一起上台分享榮耀，網友感動說，《一把青》的師娘、大隊長、朱青都因金鐘獎重現同一空間了。

