娛樂 電視

楊祐寧5度摃龜金鐘！求楊謹華上台唸他名字：炳發也聽不懂

〔記者傅茗渝／台北報導〕楊祐寧以自製自演的性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》角逐「戲劇節目男主角獎」，最終惜敗給越南演員連炳發，也是他第五度與金鐘獎座擦身而過。

昨也是楊祐寧父親過世後首次公開露面。他神情平靜地說：「我們一家人都蠻平安、蠻平靜的。最後一晚都有跟爸爸講話，知道要告別，都有預備好。」

楊謹華趕場合體楊祐寧（左）。（記者胡舜翔攝）楊謹華趕場合體楊祐寧（左）。（記者胡舜翔攝）

被問到強忍哀痛出席典禮的心情，他坦言確實複雜，但仍覺得該來：「這是一件很重要的事，當然希望能拿獎。當初公布入圍時，爸爸還在看直播，他應該蠻開心的。」他笑說，出門前沒有特別想太多，只是照慣例傳訊息給太太、抱抱小孩。

楊祐寧以《今夜一起為愛鼓掌》角逐戲劇男主角獎落馬。（記者胡舜翔攝）楊祐寧以《今夜一起為愛鼓掌》角逐戲劇男主角獎落馬。（記者胡舜翔攝）

至於是否夢見爸爸？楊祐寧說暫時還沒有，「他應該在另一個世界過得蠻快樂，以他個性出去玩也不太會想我們啦。」19日適逢父親頭七，他說家裡信仰沒有特別計算，「我覺得親人離開會讓人覺得很不真實。平常還是能過生活，但有時候某個瞬間情緒會湧上來，可能就兩三秒，又會回到現實。家人也忙著追思，這陣子比較不真實，等情緒沉澱後才會。」他也感性補充：「我們家人有信仰與盼望，知道有一天還會再見。」

連炳發。（記者胡舜翔攝）連炳發。（記者胡舜翔攝）

楊謹華在趕赴影后慶功前，特地先到《今夜一起為愛鼓掌》劇組現場相聚。楊祐寧笑說，自從兩人一起成立公司後變得更親密，「看到她得獎真的很感動。」他也打趣道，早知道她擔任「戲劇節目男主角獎」頒獎人，還虧她「不管怎樣都要唸我的名字，反正炳發也聽不懂。」。典禮上他與連炳發並肩而坐，過程不時擔任翻譯，最後拱手讓出戲王寶座。

楊祐寧接下來將投入新戲《監所男子求生記》的宣傳，他表示這陣子東奔西跑，但狀態反而更放鬆，「不管是家人還是作品，都讓我覺得很充實。」

