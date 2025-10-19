自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

結婚17年還這樣！權相佑紀念日只說3字惹妻無語

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星權相佑和老婆孫太英結婚17年，孫太英昨（18）在個人YT上傳「結婚17週年，權相佑送來的驚喜禮物是什麼？」對於沒有慶祝結婚紀念日表示遺憾。

當天，孫太英與返回美國的權相佑一起對著鏡頭，權相佑說：「我又短暫來到了美國。今年你經常見到我嗎？感覺我們好像住在一起了。老婆回說：「是的。當我丈夫離開一段時間時，他去拍攝工作了。」

權相佑（左）、孫太英已有5年沒過結婚紀念日。（翻攝自YouTube）權相佑（左）、孫太英已有5年沒過結婚紀念日。（翻攝自YouTube）

權相佑表示：「這次因為中秋假期來，機票很貴。想體驗一下。」透露「不巧的是，抵達美國時正好是9月28日、我們的結婚紀念日。」

隨後，孫太英抱怨：「今天是我們的結婚紀念日，僅此而已，什麼都沒有。我以為我到那裡時他們會說『親愛的，今天是我們的結婚紀念日』，沒想到只是聽到『我餓了』。」權相佑坦誠表示：「我把冰箱裡的餃子和披薩都吃光了，還吃了拉麵，然後就睡覺了。」

尤其是孫太英一度有些哽咽說：「我們結婚紀念日是5年來第一次一起過，但就一個小時。」權相佑尷尬反問：「是嗎？」試圖平息氣氛表示：「我應該給你買點好東西。」老婆賣萌說：「什麼時候？明年？」小倆口互動羨煞粉絲。

孫太英於2008年與權相佑結婚，育有一子一女。之後，女方在2017年演出MBC電視劇《你太過分了》後暫時告別演藝圈，2020年帶著孩子移居美國，權相佑則繼續在韓國從事演員工作，往返於韓、美之間。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中