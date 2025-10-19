結婚17年還這樣！權相佑紀念日只說3字惹妻無語

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星權相佑和老婆孫太英結婚17年，孫太英昨（18）在個人YT上傳「結婚17週年，權相佑送來的驚喜禮物是什麼？」對於沒有慶祝結婚紀念日表示遺憾。

當天，孫太英與返回美國的權相佑一起對著鏡頭，權相佑說：「我又短暫來到了美國。今年你經常見到我嗎？感覺我們好像住在一起了。老婆回說：「是的。當我丈夫離開一段時間時，他去拍攝工作了。」

權相佑（左）、孫太英已有5年沒過結婚紀念日。（翻攝自YouTube）

權相佑表示：「這次因為中秋假期來，機票很貴。想體驗一下。」透露「不巧的是，抵達美國時正好是9月28日、我們的結婚紀念日。」

隨後，孫太英抱怨：「今天是我們的結婚紀念日，僅此而已，什麼都沒有。我以為我到那裡時他們會說『親愛的，今天是我們的結婚紀念日』，沒想到只是聽到『我餓了』。」權相佑坦誠表示：「我把冰箱裡的餃子和披薩都吃光了，還吃了拉麵，然後就睡覺了。」

尤其是孫太英一度有些哽咽說：「我們結婚紀念日是5年來第一次一起過，但就一個小時。」權相佑尷尬反問：「是嗎？」試圖平息氣氛表示：「我應該給你買點好東西。」老婆賣萌說：「什麼時候？明年？」小倆口互動羨煞粉絲。

孫太英於2008年與權相佑結婚，育有一子一女。之後，女方在2017年演出MBC電視劇《你太過分了》後暫時告別演藝圈，2020年帶著孩子移居美國，權相佑則繼續在韓國從事演員工作，往返於韓、美之間。

