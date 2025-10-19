找不到翻譯的他！泰國影帝萬洛又來台 拍裸戲「屁股練得很結實」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕高雄電影節邀請到泰國話題電影《有用的鬼》導演林金偉與男主角萬洛隆甘迦親臨現場，分享創作與拍攝幕後故事。萬洛今年以《白雲蒼狗》成為台北電影節史上第一位外籍影帝，找不到翻譯的模樣逗笑許多台灣網友，留下了深刻的印象。

《有用的鬼》以幽默與浪漫融合恐怖敘事，探討人與鬼、愛與失落之間的曖昧界線，電影自坎城影評人週亮相後廣受好評，並被選為泰國角逐奧斯卡代表，成為年度最受矚目的泰國電影之一。由於萬洛在片中有精彩的裸戲演出，被問及觀眾看完後紛紛表示他「很性感」時，萬洛笑著回應：「這問題導演比較清楚，他才知道如何讓角色展現那種氣息。」

《有用的鬼》演員萬洛接受媒體訪問。（高雄電影節提供）

導演林金偉表示，泰國影壇近年BL、GL題材豐富，但他希望透過不同內容開拓性別角色的更多可能，「讓觀眾看到不同面向的性與人性。」他透露萬洛飾演的是兼具柔與剛的「偽娘」角色，「在選角時找了很久，最後看到萬洛時，立刻覺得他就是那個人。」

片中角色的髮色繽紛，被問有無特別設計顏色與角色的關係？林金偉認為，鬼的存在是過去式，但在片中一直還存在，所以是透過髮色去區別人類與鬼。他笑說，雖然外界常對顏色各有解讀，但其實單純是「覺得好看、適合角色」而已。萬洛被問及此次造型與形象轉變時，笑問大家：「覺得帥嗎？」他說演出時並未刻意追求外貌，而是專注於角色的悲傷情緒，「髮色對我來說帶著哀傷的氣氛。」至於拍攝中的「床戲」橋段，他坦言那場戲最激烈，也最具挑戰性，「因為觀眾看過就會知道，那背後藏著情感的重量。」

《有用的鬼》劇組導演林金偉（左）、演員萬洛隆甘迦現身高雄電影節，與影迷相見歡。（高雄電影節提供）

萬洛也透露自己有為角色進行身體訓練，被誇「屁股很結實」時害羞地說：「謝謝，但身為演員，我只是想讓角色呈現最好的一面。」拍攝過程中，他全心投入，「演了十幾年，終於等到一個從未嘗試過、又令人興奮的劇本。」導演林金偉補充，萬洛的試鏡影片一出就讓他決定人選，「根本不用他來拜託我，我一看就知道是他。」

至於女主角邀請《淒厲人妻》女星黛薇卡．霍內出演女鬼角色，林金偉笑言是命運的安排：「她某部片的製作人有次和她聊到，她已十年沒拍電影，問有沒有合適的劇本。他說剛好有一個女鬼角色，黛薇卡立刻表示有興趣，就這樣成了緣分。」林金偉也直呼，能與泰國頂級女星合作，是獨立電影少有的幸運。談及未來發展，萬洛透露目前正在學中文，有和台灣劇組接洽，但還在討論階段，表示真的很期待有機會來台演戲。

