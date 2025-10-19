金鐘60》首位越南戲王創紀錄！連炳發獎座獻母親藏洋蔥

越南演員連炳發（左）以《化外之醫》奪戲王，感謝台灣給機會。（新聞攝影組攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日晚間於台北流行音樂中心登場，「戲劇節目男主角獎」由越南影帝連炳發以《The Outlaw Doctor 化外之醫》勇奪，寫下金鐘史上首位越南演員封王紀錄。

連炳發登台時難掩激動，英語與越南語交錯致詞：「我現在好緊張，真的無法相信這一刻，謝謝金鐘評審、劇組、翻譯與所有觀眾。」他感性表示：「我很愛台灣的善良與溫柔，我愛你們！」全場掌聲如雷。

越南演員連炳發奪戲劇節目男主角獎。（新聞攝影組攝）

頒獎後的他在後台仍滿臉笑意，直呼：「真的沒想到，完全超出我的想像，是極大的榮耀！」這是他首度來台拍戲，他直呼：「能演主角已經很難想像，現在又得獎，真的太榮耀、太開心了。」

他透露母親身體微恙，前兩天才剛出院：「希望媽媽看到我得獎的新聞，能受到鼓勵，也替我開心。」至於最想念台灣的地方，他笑著回答：「台灣人真的很有禮貌，到處都聽到大家說『不好意思』，覺得特別溫柔、可愛。」目前他在越南忙拍戲，他說等拍完戲，不管有沒有台灣劇組找他拍戲，都一定要到台灣旅遊。

