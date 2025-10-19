金鐘60》連炳發和柯叔元搶男主角戰到最後！評審曝光曾莞婷得獎原因

柴智屏。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲劇類頒獎典禮昨晚落幕，戲劇節目男主角評選讓評審爭持不下，今年入圍者類型各異，討論過程十分激烈，最終由《化外之醫》連炳發勝出，評審主任委員柴智屏指出：「他飾演移工角色，把在困境的不服輸與韌性詮釋得很到位。」而他最後一輪與柯叔元PK，強敵柯叔元在《阿榮與阿玉》展現生活化表演，深受熟女評審喜愛，「他自然又有趣，在60集長劇中仍能保有層次變化，非常不容易。」

女配角獎討論同樣激烈，曾莞婷、謝瓊煖與鍾欣凌三人「網內互打」廝殺嚴重，最後由曾莞婷、謝瓊煖晉級最後一輪，並由曾莞婷奪下獎。柴智屏認為曾莞婷在《影后》中展現的戲劇張力讓人印象深刻，「她根本是女主角，不完全像配角。」

她指出曾莞婷成功詮釋女性在外貌焦慮、職場焦慮下的脆弱與不安全感，讓角色真實又具共鳴，「她凸顯了主角的對比，也讓整部劇的女性群像更立體。」

而鳳小岳憑藉《人生清理員》拿下首座金鐘迷你劇男主角獎，他與黃冠智廝殺到最後一輪，評審透露該獎項「投了五輪才出結果」，鳳小岳能讓觀眾忽略帥氣外表、完全融入角色，「對劇中家屬展現的同理心與共情非常動人。」

而在編劇獎項，由60集的台語劇《阿榮與阿玉》奪下，柴智屏說《阿榮與阿玉》與《影后》戰況激烈，「這兩部幾乎是平手。」並指出《阿榮阿玉》雖是長達60集的戲劇，卻節奏穩健、人物真摯，「能在長篇中維持節奏與情感厚度，非常值得鼓勵。」

至於迷你劇集，《聽海湧》與《星空下的黑潮島嶼》互不相讓。柴智屏指出：「《聽海湧》在導演、編劇與演員表現上略勝一籌；而《星空下的黑潮島嶼》則在技術層面展現頂尖水準。」兩部作品預算高、規模大，被視為台劇在時代劇領域的新里程碑。

