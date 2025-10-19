自由電子報
娛樂 亞洲

《許我耀眼》趙露思姊姊被爆當小三！遭辱罵「你賤不賤」 她秒回嗆打臉

萬鵬因《許我耀眼》擺脫女配命運。（翻攝自微博）萬鵬因《許我耀眼》擺脫女配命運。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕趙露思、陳偉霆搭擋主演的《許我耀眼》成爆款劇，日前風光落幕，不料戲散後還是頻頻上熱搜，除了男主角陳偉霆突然認了已經當爸，孩子的媽是中國模特兒何穗，劇中扮演趙露思姊姊的萬鵬，也突然遭一名女網紅指控是小三，還被罵「你賤不賤」，她立刻回嗆「笑臉給多了，慣的都是病」，逼得對方刪文道歉。

萬鵬因《許我耀眼》也跟著爆紅。（翻攝自微博）萬鵬因《許我耀眼》也跟著爆紅。（翻攝自微博）

萬鵬過去是「萬年女配」，靠著《許我耀眼》圈粉，成功擺脫女二命運，下一部戲終於「升咖」成為女主角，日前卻被一名叫張慧賢的中國百萬網紅造謠是小三，張慧賢大罵：「你當小三當慣了是吧，叫別人男友寶寶，你賤不賤。」指控她屢次聯繫別人男朋友，還標註了《許我耀眼》，擺明想把事情鬧到檯面上。

萬鵬回嗆網紅。（翻攝自微博）萬鵬回嗆網紅。（翻攝自微博）

萬鵬突然遭到網紅指控是小三，對方後刪文道歉。（翻攝自微博）萬鵬突然遭到網紅指控是小三，對方後刪文道歉。（翻攝自微博）

結果她馬上遭到打臉，除了萬鵬所屬的經紀公司發聲明駁斥，萬鵬也將微博的大頭照換成了翻白眼的圖像，直接回罵對方「笑臉給多了，慣的都是病」。昨天早上張慧賢除了刪除指控，並發長文道歉，她聲稱，發文後已透過朋友與萬鵬聯繫上，發現遭到中間人煽動，確認後發現是一場「烏龍」，「在這裡我也對萬鵬造成的傷害以及事業上造成的損失，我和她道歉。」

