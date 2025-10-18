金鐘60》《影后》嚴藝文擒導演獎！哽咽喊話亡父：爸爸，我照你說的去做了

嚴藝文感性致謝台前幕後團隊與家人。（三立提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，《影后》編劇、導演嚴藝文勇奪「戲劇節目導演獎」，激動登台致詞時一度哽咽。她開口便向評審致謝「這個獎對我來說是很大很大的肯定，我今年其實最想拿的就是這個獎，謝謝你們！」她也感謝Netflix與投資方一路支持「謝謝一直相信這個故事的團隊。」

顏藝文與頒獎人楊謹華擁抱。（三立提供）

嚴藝文感性致謝台前幕後團隊與家人，「我的媽媽應該在電視前很開心，媽媽別擔心，我身邊有很多人都超愛我。」語氣誠懇溫暖，全場報以掌聲。她說，這一路的拍攝過程充滿磨難，也讓她更加確信導演的價值「是《影后》的這群演員教會我怎麼當一個更好的導演！」

《影后》編劇、導演嚴藝文勇奪「戲劇節目導演獎」。（三立提供）

嚴藝文深刻談到對演員的敬意，「演員這個職業是世界上最難預測職業災害有多大的行業，他們用血肉之軀跟角色交換靈魂，既迷人又脆弱。希望所有導演都盡你所能去愛你的演員們，他們感受到你的愛，將會是你心裡最大的寶藏。」她的這段話，成為金鐘60最觸動人心的時刻之一。

嚴藝文將榮耀獻給已逝的父親。（三立提供）

最後，嚴藝文將榮耀獻給已逝的父親，「爸爸在2016年到另一個世界旅行，他曾對我說，『嚴藝文又不是什麼大美女，要出頭就要跨出舒適圈，去做還不敢做的事。』爸爸，我有聽你的話，我一直努力在路上，希望你有看到。」真摯言語令全場動容。

