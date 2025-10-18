自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》《影后》嚴藝文擒導演獎！哽咽喊話亡父：爸爸，我照你說的去做了

嚴藝文感性致謝台前幕後團隊與家人。（三立提供）嚴藝文感性致謝台前幕後團隊與家人。（三立提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，《影后》編劇、導演嚴藝文勇奪「戲劇節目導演獎」，激動登台致詞時一度哽咽。她開口便向評審致謝「這個獎對我來說是很大很大的肯定，我今年其實最想拿的就是這個獎，謝謝你們！」她也感謝Netflix與投資方一路支持「謝謝一直相信這個故事的團隊。」

顏藝文與頒獎人楊謹華擁抱。（三立提供）顏藝文與頒獎人楊謹華擁抱。（三立提供）

嚴藝文感性致謝台前幕後團隊與家人，「我的媽媽應該在電視前很開心，媽媽別擔心，我身邊有很多人都超愛我。」語氣誠懇溫暖，全場報以掌聲。她說，這一路的拍攝過程充滿磨難，也讓她更加確信導演的價值「是《影后》的這群演員教會我怎麼當一個更好的導演！」

《影后》編劇、導演嚴藝文勇奪「戲劇節目導演獎」。（三立提供）《影后》編劇、導演嚴藝文勇奪「戲劇節目導演獎」。（三立提供）

嚴藝文深刻談到對演員的敬意，「演員這個職業是世界上最難預測職業災害有多大的行業，他們用血肉之軀跟角色交換靈魂，既迷人又脆弱。希望所有導演都盡你所能去愛你的演員們，他們感受到你的愛，將會是你心裡最大的寶藏。」她的這段話，成為金鐘60最觸動人心的時刻之一。

嚴藝文將榮耀獻給已逝的父親。（三立提供）嚴藝文將榮耀獻給已逝的父親。（三立提供）

最後，嚴藝文將榮耀獻給已逝的父親，「爸爸在2016年到另一個世界旅行，他曾對我說，『嚴藝文又不是什麼大美女，要出頭就要跨出舒適圈，去做還不敢做的事。』爸爸，我有聽你的話，我一直努力在路上，希望你有看到。」真摯言語令全場動容。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中