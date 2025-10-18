金鐘60》「吃靈芝草人」傳聞被問爆！潘迎紫「神回一句話」

潘迎紫（左）驚喜登台。（三立提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎頒獎典禮今晚（18日）星光閃耀，76歲「一代女皇」潘迎紫驚喜登台擔任頒獎嘉賓讓全場沸騰，她身穿銀白亮片禮服現身，舉手投足間依舊散發迷人風采氣場滿分。主持人曾寶儀見她氣色紅潤、手臂緊實，忍不住誇讚，「妳狀況太好了，還有二頭肌！」潘迎紫立刻舉起手臂大笑「我有！妳也可以有，只要肯練！」活力十足的回應引爆全場掌聲。

潘迎紫（左）驚喜登台，曾寶儀笑問，「網路上有人謠傳妳是不是吃了靈芝草人？」（三立提供）

曾寶儀隨後笑問，「網路上有人謠傳妳是不是吃了靈芝草人？」潘迎紫合掌誇張回「不～我怎麼能吃他？那是作孽啊，阿彌陀佛！」一句話瞬間笑翻全場，現場觀眾與網友紛紛留言，「這反應太可愛了！」、「她根本活寶級女神！」潘迎紫以幽默化解傳聞，展現不老的機智魅力。

潘迎紫也親切與觀眾打招呼，「朋友們喜歡叫我娃娃，好久不見，我真的好想念大家。」並回憶自己曾三度入圍金鐘女主角獎的往事，「我也坐在台下等過，還一次等了三年呢！」語氣活潑地模仿當年緊張心情，「我知道大家現在都小鹿亂撞～碰碰跳～」可愛模樣再度圈粉無數。

