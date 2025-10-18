邰智源繼續玩「沒出息」梗 王世堅本人親回應

邰智源（左）模仿王世堅，讓一旁的安心亞笑得合不攏嘴。（三立提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（17）於北流舉行，其中一對頒獎人是《全民大悶鍋》的台柱人物：邰智源、安心亞。兩人合體頒獎笑料不斷，其中安心亞打趣問：「王世堅委員，你不是要去開會？」邰智源立刻將原本往後梳的頭髮向前一撥，當場「委員上身」，隨即引起全場大笑。

突然在台上把頭髮放下的邰智源突然神復原王世堅神韻，他說：「我想最近我應該是網路上最紅的人，希望每一個上台的人，都能夠從從容容、游刃有餘！」觀眾笑到肚子痛的時候，安心亞又臭邰智源「你手上還有小抄，為什麼還可以講錯？沒出息！」邰智源妙回：「謝謝大家，我沒出息！希望大家都有出息」，剛停下的笑聲又再度響起。

民進黨立委王世堅稱讚邰智源的模仿效果比他本人好。（本報資料照，記者王藝菘攝）

今（18）日民進黨立委王世堅出席公開活動，有人問他邰智源表現如何，王世堅含笑回覆：「邰智源去扮演我這比我本人效果好太多了，因為邰智源實在太強啦」。對於自己意外成為金鐘60焦點話題，王世堅顯得很不好意思，大讚邰智源表現很好。

