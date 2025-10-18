自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》阿密特驚喜現身？ 江淑娜暌違舞台10年成了大彩蛋

江淑娜有一副天生的好歌喉。（三立提供）江淑娜有一副天生的好歌喉。（三立提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕江淑娜是金鐘60戲劇類頒獎典禮的彩蛋，10年沒有公開演出的她今天意外出現頒獎典禮演唱瓊瑤電視劇《庭院深深》、《在水一方》、《煙雨濛濛》主題曲，由於太久沒有公開露面表演，一出場就氣場全開的她，還被網友誤以為是魅力四射的阿密特，後來發現是江淑娜時，直呼「太驚喜了！」

身為台語天后「二姐」江蕙的妹妹，江淑娜跟江蕙一樣都有一副天生的好歌喉，江淑娜的音域很廣，中低音很有磁性具渲染力。當年演唱瓊瑤電視劇《庭院深深》、《在水一方》、《煙雨濛濛》主題曲打動無數觀眾。

江淑娜不只會唱，還能演、擅主持，她在鄭少秋主演的《戲說乾隆》中飾演的宮女「春喜」，至今仍是許多觀眾心目中難忘的角色；之後演出的八點檔本土劇《望鄉》、《娘家》也都讓劇迷津津樂道。而她主持的《台灣紅歌星》、《黃金夜總會》、《樂來樂動聽》也陪伴許多觀眾度過了許多美好的時光。

10年前，隨著二姐封麥，江淑娜也跟著淡出歌壇，長達10年沒有公開演唱，今晚她在戲劇類頒獎典禮演唱一連串的瓊瑤電視劇主題曲，勾起歌迷滿滿的回憶，直呼是金鐘60的彩蛋、大驚喜。

江淑娜一表演完，網路上便有很多人在討論她的表演，說她唱功了得，尤其是最後的高音唱的實在太猛了，期待她也能趕快上小巨蛋開演唱會。江淑娜上完金鐘舞台後，除了感謝老東家三立的邀約，讓她暌違10年再度於螢幕前、舞台上熱力演出。也鬆口期待將來有合適作品能再續前緣，不管是演戲、演唱或主持都希望能夠再次帶給大家驚艷與歡喜。看來只要歌迷用力敲碗，江淑娜開演唱會的日期指日可待。

