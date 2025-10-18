金鐘60》出道22年首敲鐘！楊一展奪男配角獎：這一小段路走了10幾年了

楊一展以《The Outlaw Doctor 化外之醫》獲得戲劇節目男配角獎。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊一展以《The Outlaw Doctor 化外之醫》獲得戲劇節目男配角獎，這是他出道22年首度敲鐘，他露出一臉不可置信的表情：「我真的沒想到我可以站在這舞台上，這一小段路我走了10幾年了。」

楊一展以《The Outlaw Doctor 化外之醫》獲得戲劇節目男配角獎。（新聞攝影組攝）

楊一展開心說：「我開胡了！」他覺得這部戲不容易，謙虛說自己只是一個小螺絲釘，「謝謝這一路一直陪伴我的人，這十年說長不長說短不短，你們一直在陪伴著我，謝謝我的經紀人，這22年來，一直守在我身邊，沒有放棄過我，即便我一直很挑劇本，謝謝。」他不忘謝謝家人及在天上的姊姊。

楊一展出道22年首度敲鐘。（新聞攝影組攝）

楊一展在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演的移工人力仲介公司老闆「劉天誠」，角色個性圓滑、經歷過許多歷練，為了貼更近角色，他努力增胖8公斤，甚至練習口音，讓自己能講出一口「台式破英文」，透過沉穩的表現，將移工仲介的複雜情感和社會元素融入到劇情中，讓觀眾感受到不同以往的社會氣息。

