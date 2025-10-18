自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

唱一半突大吼！蘇永康飆唱江蕙《家後》宣布好消息

蘇永康第六度在台北開唱。（遠傳電信、D-SHOW提供）蘇永康第六度在台北開唱。（遠傳電信、D-SHOW提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港情歌天王蘇永康今晚在TICC舉辦「蘇永康2025演唱會」，這是他第六次在台北舉辦售票演唱會，重現《悲傷止步》、《相遇太早》、《讓懂你的人愛你》、《舊愛還是最美》等多首代表作，喚回他在00年代華語樂壇的黃金歲月，今晚他在安可驚喜宣布：「明年4月高雄我來了。」出道30年首次唱進南台灣。

蘇永康直言：「這是很不容易的，唱了那麼多年才去高雄，高雄是第一次唱，非常感謝主辦單位的支持。」語畢還哼唱了台語天后江蕙的金曲《家後》，台下歌迷反應熱烈。

今晚演唱會下半場，蘇永康以《他愛了我好久》、《那誰》等作品延續浪漫氛圍，他感性談到：「今年是我進入華語樂壇的第30年，沒想到30年後你們都還在。」又笑說：「當年28歲來台灣發展，如今已58歲了，還好頭髮還滿多的。雖然年輕不在，但身份多了很多。」

蘇永康接著說：「人生有許多不能預測的事情，有你們在，我感到非常踏實。最重要的，我還是你們的蘇永康。」特別感謝那首讓他被華語市場認識的歌曲，接著帶來《男人不該讓女人流淚》，感動滿場粉絲。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中