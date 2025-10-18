唱一半突大吼！蘇永康飆唱江蕙《家後》宣布好消息

蘇永康第六度在台北開唱。（遠傳電信、D-SHOW提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港情歌天王蘇永康今晚在TICC舉辦「蘇永康2025演唱會」，這是他第六次在台北舉辦售票演唱會，重現《悲傷止步》、《相遇太早》、《讓懂你的人愛你》、《舊愛還是最美》等多首代表作，喚回他在00年代華語樂壇的黃金歲月，今晚他在安可驚喜宣布：「明年4月高雄我來了。」出道30年首次唱進南台灣。

蘇永康直言：「這是很不容易的，唱了那麼多年才去高雄，高雄是第一次唱，非常感謝主辦單位的支持。」語畢還哼唱了台語天后江蕙的金曲《家後》，台下歌迷反應熱烈。

今晚演唱會下半場，蘇永康以《他愛了我好久》、《那誰》等作品延續浪漫氛圍，他感性談到：「今年是我進入華語樂壇的第30年，沒想到30年後你們都還在。」又笑說：「當年28歲來台灣發展，如今已58歲了，還好頭髮還滿多的。雖然年輕不在，但身份多了很多。」

蘇永康接著說：「人生有許多不能預測的事情，有你們在，我感到非常踏實。最重要的，我還是你們的蘇永康。」特別感謝那首讓他被華語市場認識的歌曲，接著帶來《男人不該讓女人流淚》，感動滿場粉絲。

