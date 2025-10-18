金鐘60》出道68年首拿金鐘 陳淑芳奪貢獻獎喊：還想再兩座

「國民阿嬤」陳淑芳出道68年首度抱回金鐘獎。（新聞攝影組攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，「特別貢獻獎」頒給出道68年、橫跨電影與電視兩界的「國民阿嬤」陳淑芳，由文化部長李遠親自頒獎，全場掌聲雷動，場面感人。

陳淑芳開場便以俏皮語氣打破莊嚴氣氛：「不曉得要講什麼，大家好，我是演員陳淑芳。」她接著提到今年是金鐘滿60屆，主動邀全場觀眾與嘉賓一起大喊：「祝金鐘生日快樂！」

她感性回顧自己的表演人生，從少女演到阿祖，見證台灣戲劇發展的每一個時期：「我可以說是跟戲劇一起長大的，演戲是我的志趣，也是我一輩子的信念。」她特別提到自己早年是台視第一位閩南語現場劇演員，「拍《爸爸你不要這樣罵我好不好》那十年，從少女演到中年婦人，為了角色我還去車站觀察老人走路。」

陳淑芳登台領「特別貢獻獎」，感性致謝觀眾，直呼能演戲演到今天，真的很幸福。（新聞攝影組攝）

回望過往，她從國片時代到電視劇，再到電影封后，始終不變的是對表演的熱情。「我能演戲演到今天，真的很幸福，只要你們喜歡，我一定會繼續演下去。」她語氣真摯、眼中泛光，讓台下不少觀眾都紅了眼眶。

陳淑芳也不忘在喜悅中自嘲「貪心」：「這是我第一次拿金鐘獎！但我還想再拚兩座──最佳女主角、最佳女配角！」她笑說家裡桌上陳列的獎座「還差兩個位置」，盼能在未來填滿，「各位製作人、導演、編劇，還要繼續找我演喔！」

她感謝一路相伴的工作夥伴與家人，「他知道演戲是我的志趣，鼓勵我、支持我，讓我沒有後顧之憂。」最後，她深深一鞠躬，感動全場：「這座獎不只是屬於我個人，而是屬於整個演藝圈的大家庭。」全場掌聲如雷。

