金鐘60》江淑娜驚喜現身！獻唱《庭院深深》、《煙雨濛濛》緬懷瓊瑤

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，今年的戲劇表演環節堪稱「回憶殺爆發」。特別節目「那些年我們一起追的劇」邀請實力派歌手林凡、金嗓天后潘越雲同台飆唱，從《Lydia》、《想見你想見你想見你》到的《五天幾年》，每一首熟悉旋律都勾起觀眾滿滿追劇記憶。

然而最驚喜的一幕，莫過於江蕙的妹妹江淑娜登場，她壓軸現身演唱瓊瑤劇經典主題曲《庭院深深》、《煙雨濛濛》，溫柔嗓音一出，全場瞬間安靜下來，許多7、8年級生眼眶泛紅，彷彿回到守在電視機前的時光，最後的高音也相當經典。

江淑娜動情表示：「金鐘獎60是一甲子的卓越成就，今晚對我而言特別有意義，我帶著感恩的心來演唱瓊瑤阿姨當年的戲劇歌曲。因為瓊瑤阿姨，我有機會唱出《庭院深深》、《在水一方》、《煙雨濛濛》，讓大家透過歌聲認識當時初登場的江淑娜。」她感性補充：「藉由金鐘60晚會，我想用歌聲緬懷瓊瑤阿姨，感謝她帶給我們這麼多經典回憶。」

江淑娜也特別感謝老東家三立電視的邀請，讓她暌違10年重返螢幕舞台，「希望未來有機會再次演戲、演唱或主持，繼續帶給大家驚豔與歡喜。」她的驚喜演出，也為整場頒獎典禮掀起高潮。

