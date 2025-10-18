自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》等了30年！楊小黎如願抱回女主角獎 淚謝母親：讓我學會自己擋子彈

楊小黎（新聞攝影組攝）楊小黎（新聞攝影組攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊小黎等了整7年，再度敲響金鐘！她以《台語有影—啥人顧性命》奪下迷你劇集（電視電影）女主角獎，從5歲開始拍戲、一路拚到36歲圓夢，哭著在台上直喊：「我終於夢想成真了！」

楊小黎曾以《台北歌手》拿下金鐘53戲劇節目女配角獎，如今再度抱回金鐘，她感性又帶點自嘲地說：「我上次得女配哭太醜了，這次原本想忍住不要哭，結果一到後台眼淚還是掉下來！」笑說自己哭起來像卡通人物。

長年主持金鐘紅毯、見證無數人得獎的楊小黎，終於輪到自己站上舞台領獎，她動情地說：「主持紅毯好多年，終於上台拿到這個獎。我要謝謝我自己，這一路真的不容易。」

楊小黎（新聞攝影組攝）楊小黎（新聞攝影組攝）

楊小黎從5歲開始拍戲，她表示以前只要演到很累，就會想像自己拿到女主角獎的時刻，就會有動力、精神繼續演下去，然而這個夢想，她等了30年，終於等到了，被問到是否想感謝媽媽時，她說：「我沒有特別提，因為只要講到媽媽我就會哭，所以不能講這個關鍵字。小時候拍戲，她幫我擋了很多子彈。長大後，她選擇放手，讓我學會自己擋子彈。」

至於多年來在主持與表演之間的平衡，楊小黎坦言主持也成為演員養分：「主持要面對很多真實情緒，這些都讓我在演戲時更能駕馭情感。」她更笑說：「很多人以為我不拍戲了，其實我只是『在等一個人生角色』。」

楊小黎認為，《啥人顧性命》出現在對的時刻：「如果這角色幾年前來找我，我可能還體會不了失去、責任、珍惜的重量。現在的我，經歷夠多，才能真正演出那份心情。」

