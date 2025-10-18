蘇永康揮別染毒黑歷史！台灣開唱鞠躬10秒...激動心聲曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港情歌天王蘇永康今晚在TICC開唱，上月他遭中國網民挖出23年前曾染毒的往事，儘管已發聲明致歉，仍有多場巡演因此被取消。今晚他歷經風波重返舞台，開場演唱《我只是想要幸福》時，激動地對全場高喊：「謝謝！」隨後雙手握拳，深深一鞠躬長達10秒，滿場歌迷報以如雷掌聲。

蘇永康第六度在台北開唱。（遠傳電信、D-SHOW提供）

蘇永康開心說：「今天是我在台北的第六次售票演唱會，非常感謝你們的光臨。」唱到經典情歌《Sorry》時，即興改詞為「我當然愛你們」，深情向歌迷告白。他也談到：「今天可能是我在台灣開過的演唱會裡，廣東歌最多的一次。就算你們沒聽過，也請當成新歌來聽，因為每一首歌都有特殊意義。」

請繼續往下閱讀...

蘇永康感性表示，許多台灣歌迷都希望能聽到廣東歌曲，這次特別準備了多首粵語作品：「不管這些歌曲你們有沒有聽過，就當成新歌來聽。」當他看到第一排粉絲高舉印有他大頭照的海報時，忍不住笑問：「第一排有海報，拿蘇永康蓋著你，有比較舒服嗎？」逗得全場大笑。

香港情歌天王蘇永康。（遠傳電信、D-SHOW提供）

蘇永康不忘幽默與觀眾互動，笑問：「有多少人是和另一半來看演出？」接著打趣提醒：「可以舉手，鏡頭不會帶到，不會有事的，我們年長歌手想事情會想得比較遠一點。」

談到家人，蘇永康透露過去太太與兒子常陪他巡演，不過這次母子倆沒有同行。他笑說兒子今晚在香港參加慈善演出，「所以要特別感謝我太太，今天香港很曬，她坐了一個下午。」更笑稱現在科技發達，老婆很快就會在網上看到他的表演。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法