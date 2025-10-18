金鐘60》鳳小岳拿迷你劇集男主角獎！奪人生首座金鐘「興奮到腿軟」

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18）日於台北流行音樂中心登場，稍早由許瑋甯、柯震東頒發「迷你劇集（電視電影）男主角獎」，獎項由鳳小岳以《人生清理員》拿下。

鳳小岳以《人生清理員》拿下「迷你劇集（電視電影）男主角獎」。（三立提供）

鳳小岳憑藉《人生清理員》打敗吳念軒《星空下的黑潮島嶼》、吳翰林《聽海湧》、姚淳耀《我的意外室友》、黃冠智《聽海湧》、黃迪揚《選物家》等勁敵。上台時還幽默跟許瑋甯、柯震東說終於加入他們的行列。

鳳小岳感謝特別重要的人，是他的太太。（新聞攝影組攝）

鳳小岳提到，這部戲很不容易，感謝編劇寫了四五年劇本，感謝所有演員朋友們，感謝特別重要的人，是他的太太，「拍戲時我的父親急性中風，在醫院照顧生病的父親，讓我無後顧之憂去工作，謝謝妳、辛苦妳了。」、「謝謝所有在這個社會付出，不需要名利的真正的英雄們，謝謝」。

鳳小岳透露這是自己的第一座金鐘獎，第一次體驗「興奮到腿軟」。（新聞攝影組攝）

這是鳳小岳第一座金鐘獎，他笑說自己很少腿軟，今天拿獎第一次體驗「興奮到腿軟」，至於有沒有覺得等這座獎等很久，他則笑回不知道，現在心情很開心，提到這次對手實力堅強，自己原本也很看好《聽海湧》的黃冠智，能跟這麼多優秀影視人員參與金鐘盛會他與有榮焉。

