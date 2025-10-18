金鐘60》願世界和平！《聽海湧》蔡雨氛激喊「盼台灣不再被脅迫扭曲認同」

迷你劇集編劇獎由《聽海湧》蔡雨氛拿下。（三立提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18日）晚在台北流行音樂中心登場，迷你劇集編劇獎由《聽海湧》蔡雨氛奪下，成為全場焦點。她激動上台領獎，開口就坦言：「《聽海湧》是我第一部作品，像初戀一樣。」聲音微顫卻字字真誠，感性表示自己在創作過程中「掏心掏肺」，將全部真情投注在劇本中，台下不少入圍者紅了眼眶。

迷你劇集編劇獎由《聽海湧》蔡雨氛拿下。（新聞攝影組攝）

蔡雨氛坦言，《聽海湧》誕生過程並不容易，「我在中途犯過錯、也跌跌撞撞，甚至遇過意料之外的風波。」她提及該劇播出後曾引發國族認同爭議與預算被砍事件，沉痛地說「有段時間覺得真心換絕情。」真摯發言震撼全場，台下報以長時間掌聲。

請繼續往下閱讀...

蔡雨氛喊話希望這個世界不要再有戰爭，願世界和平。（三立提供）

在頒獎舞台上，蔡雨氛以堅定語氣喊出「我希望台灣終有一天，再也不需要在戰爭與威權的脅迫底下扭曲自己的認同，我希望這個世界不要再有戰爭，願世界和平。」一席話感動全場觀眾與劇界前輩，許多網友讚嘆「這才是真正用生命寫劇本的人！」、「蔡雨氛用誠意寫出台灣的靈魂。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法