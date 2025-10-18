自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》李沐《被害者2》封迷你女配 回顧五年前拿新人：別走輕鬆路

李沐以《誰是被害者：第二季》奪下金鐘60「迷你劇集／電視電影女配角獎」，時隔五年再度登上金鐘舞台。（三立提供）李沐以《誰是被害者：第二季》奪下金鐘60「迷你劇集／電視電影女配角獎」，時隔五年再度登上金鐘舞台。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，「迷你劇集／電視電影女配角獎」由《誰是被害者：第二季》李沐脫穎而出，擊敗《樹冠羞避》吳碧蓮、黃可欣、《愛作歹》范瑞君與《星空下的黑潮島嶼》睦媄，抱回獎座。

李沐在劇中飾演張孝全的女兒「江曉孟」，角色游走在叛逆與脆弱之間，是整部劇最具張力的一條情感線。她細膩捕捉角色的孤單與防衛，將成長過程中自我矛盾的掙扎詮釋得層次分明，獲得評審肯定。

李沐在《誰是被害者2》中飾演張孝全的女兒「江曉孟」，以細膩演技詮釋角色叛逆與脆弱的矛盾情緒。（新聞攝影組攝）李沐在《誰是被害者2》中飾演張孝全的女兒「江曉孟」，以細膩演技詮釋角色叛逆與脆弱的矛盾情緒。（新聞攝影組攝）

領獎時，李沐哽咽表示：「犯了錯的人，值得被世界原諒嗎？是我拍攝時反覆思考的問題，我還沒有足夠智慧給出答案。謝謝《誰是被害者》，讓我站在世界的反面，謝謝所有幕後夥伴。」她也回顧自己五年前以《誰是被害者》拿下第55屆金鐘「戲劇節目最具潛力新人獎」，如今再度登上金鐘舞台，感性說道：「五年前，我因為這部戲被更多人認識；五年後，再次站在台上，對於作為演員的我，是莫大的鼓勵。」

最後，她真誠地對自己喊話：「會怕是正常的，但不要因為這樣，選擇輕鬆容易走的路。」一番話引起現場觀眾熱烈掌聲。

