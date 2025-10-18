自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》泰籍新人黃可欣奪「最具潛力新人獎」！首度演台劇圓夢：謝謝台灣

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今晚（18日）於台北流行音樂中心盛大登場，「迷你劇集／電視電影 最具潛力新人獎」由泰國出生的新秀黃可欣以《樹冠羞避》拿下，成為今晚第一位獲獎的入圍者。她登台時神情激動，特別以中、泰文向評審與台灣觀眾致謝，語氣真摯動人。

泰籍新秀黃可欣以《樹冠羞避》拿下金鐘60「迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎」，成為今晚第一位得獎者。（三立提供）泰籍新秀黃可欣以《樹冠羞避》拿下金鐘60「迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎」，成為今晚第一位得獎者。（三立提供）

黃可欣在劇中飾演在按摩院工作的外籍女子「在在」，外表爽朗、內心細膩，與韓寧之間的情感線更添戲劇張力；她以克制卻飽滿的情緒，詮釋角色的孤獨與掙扎，演出自然真誠，受到評審一致肯定。

黃可欣生於泰國，求學期間便愛上台灣影視文化，高中就讀中文系、大學主修戲劇。她曾坦言：「我喜歡中文和演戲，如果有一天可以把兩個我很喜歡的東西結合在一起，會是一件很美好的事。」《樹冠羞避》是她在台灣的首部戲劇作品，為了角色她幾乎把劇本「翻爛」，不斷琢磨每一句台詞的情緒和含義。

首度在台演出就奪金鐘，黃可欣哽咽致謝導演，「謝謝台灣，讓我完成夢想。」（三立提供）首度在台演出就奪金鐘，黃可欣哽咽致謝導演，「謝謝台灣，讓我完成夢想。」（三立提供）

上台領獎時，黃可欣用中文致謝：「謝謝讓我在台灣有演戲的機會，謝謝導演，讓我第一次在台灣演戲感受到溫暖，謝謝劇組所有人，因為有你們完成夢想。」她也向家人、經紀人與朋友致謝，最後表示：「感謝金鐘獎、感謝台灣，讓我有這麼棒又印象深刻的經驗。」全場報以熱烈掌聲。

