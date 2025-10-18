金鐘60》泰籍黃可欣奪新人獎！致詞咬字清晰被讚爆「中文比張家寧還標準」

黃可欣。（三立提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18日）晚在台北流行音樂中心隆重登場，泰籍新星黃可欣憑公視迷你劇《樹冠羞避》雙料入圍「女配角獎」與「最具潛力新人獎」，首開胡奪下新人獎，她上台致詞全程以中文發表，發音標準、語速穩健，台下掌聲如雷，網友驚呼「中文比張家寧還標準！」

黃可欣在《樹冠羞避》中飾演外籍看護，角色細膩動人，她以真誠自然的演技展現跨文化情感張力，從入圍公布起就話題不斷，她在領獎台上激動哽咽，感謝導演與劇組給她機會，一句話感動無數觀眾，許多粉絲留言「她是金鐘60最值得的新人！」、「演技與口條都超強，未來潛力無限！」

身為泰籍演員的黃可欣，在台灣影視圈闖出成績意義非凡，她以流利中文與扎實演技打破語言隔閡，成為國際化台劇的新象徵，她登台領獎的畫面也被瘋狂轉發，許多網友激動表示「中文比YouTuber張家寧還標準！」、「張家寧的口條都不如妳！」、「這才是真正的跨國之光！」金鐘60舞台上，她以誠意與實力證明，語言不是距離，而是連結。

