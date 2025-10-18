金鐘60》戲劇新人獎出爐！杜蕾淚謝媽媽柯淑勤 笑喊回家清櫃子放獎盃

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18）日於台北流行音樂中心登場，典禮由曾寶儀主持，稍早由謝祖武、謝展榮父子頒發新人獎，「戲劇新人獎」由《在光裏的人》的杜蕾拿下。

「戲劇新人獎」由《在光裏的人》的杜蕾拿下。（三立提供）

杜蕾打敗余品潔《童話故事下集》、金雲《看見愛》、袁漠遙《第一次遇見花香的那刻 第2季》、黃大煒《The Outlaw Doctor 化外之醫》、羅文君《勇氣家族》拿下戲劇新人獎。

杜蕾稍早上台一度講到哽咽，直言自己從來沒有想過放棄夢想，謝謝家人朋友一直給她的愛跟支持，更不忘謝謝她老公看到她的好及潛力，「最謝謝的是我的媽媽柯淑勤，我會的一切都是妳交給我的，但是回家，齁，還是要麻煩妳幫忙把櫃子裡的獎盃清一清，我要放我的！」

杜蕾稍早上台一度講到哽咽，表示最謝謝的是媽媽柯淑勤。（三立提供）

杜蕾表示，柯淑勤對孩子們的教育是非常成功的，在成長過程中她總是給她們最好的，也感謝媽媽沒有阻止她走演戲這條路，沒有干涉她、讓她放手去找適合她的戲路，杜蕾在劇中和柯淑勤一樣飾演母女，兩人有講好，戲裡是專業演員，但沒戲的時候，杜蕾就是她的助理，但也說這是柯淑勤讓她多留下來多看、多學習。

