金鐘60》曾寶儀致敬台劇60年 感性喊「我們真的都很努力」

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18日）晚於台北流行音樂中心盛大登場，象徵台灣電視節目走過60年光輝歷程，主持重任由資深主持人曾寶儀擔綱，她以一襲黑白對比禮服驚豔全場，上身貼身黑色絲絨抹胸搭配長手套，散發典雅氣勢；下身蓬鬆白裙襬綴滿黑色花朵，完美融合古典與現代，被讚是「典禮女神」降臨。

典禮開場以影片《金鐘60 我在這裡》揭幕，曾寶儀隨後登台致詞，以溫暖而穩健的語氣感性開場，「你們的回憶就是我們的回憶，你們的心聲也是我們的心聲，我們真的都很努力。」一番話感動全場，呼應金鐘60主題「記錄台灣影視的共同成長與時代印記」，台下許多入圍者也忍不住紅了眼眶，氣氛莊重又動人。

曾寶儀展現幽默功力，現場不忘笑虧金鐘常勝軍鍾心凌，「得獎的人都有10萬塊獎金，妳已經從金鐘拿了40萬了欸，花光啦？」一語引爆全場笑聲，她自嘲是「金鐘見證人」，但也感性表示，「這些努力、創作、付出，都是台灣戲劇最美的故事。」

曾寶儀進一步提到，今年戲劇類入圍作品題材豐富且女性創作亮眼，「這次有3位女導演入圍編劇獎，可以說是女生的天下。」也點名《化外之醫》等作品展現時代關懷與社會共鳴，她笑說今年「雙蛋黃」機率特別高，並感謝評審用心選出每一個故事，「從八點檔到迷你劇，從素人到新星，大家都在努力說好一個故事，這就是台灣戲劇最動人的地方。」

