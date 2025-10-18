自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》45位入圍者共演開場片 謝盈萱紅眼喊：講到哭超噁心

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，今年由曾寶儀相隔3年再度主持，全場星光熠熠。開場影片「金鐘60我在這裡」邀集謝盈萱、嚴藝文、鳳小岳、謝瓊煖、李沐、鍾欣凌、曾莞婷、宋偉恩、楊小黎、嚴正嵐、楊麗音、楊謹華等45位入圍者共同演出，濃縮台劇一甲子的榮光與心路歷程，感動全場觀眾。

片中眾多入圍者真情流露，語出肺腑。以《影后》角逐視后的楊謹華哽咽表示：「我沒有一刻放棄，感謝導演嚴藝文，我覺得當演員很幸福，也真的很辛苦。」同劇謝盈萱也紅著眼眶說：「希望嚴藝文能拿導演獎、編劇獎，我覺得自己講到哭超噁心，因為我們都不是這種人！」兩人真摯互動成為最動人的畫面。

首次以《影后》入圍的曾莞婷也在影片中深情告白：「八點檔演員沒有不好，只是缺少舞台，我想證明給大家看，演員沒有不好！」她的堅定與真誠，讓不少觀眾熱淚盈眶。男配角入圍者馬力歐則妙語連珠，笑說：「這次拿到獎，我就死而無憾！」但話一說完， 旁邊東西突意外掉落，他立刻打趣：「這是不好的徵兆吧！」

而吳念軒也感性落淚：「這一路我很感謝我自己，能走到今天。」隨後謝盈萱更在影片尾聲隔空喊話：「曾寶儀加油，我愛妳！」影片播畢後，曾寶儀身穿黑白禮服登場，以溫柔氣場開場，完美串起一夜的榮耀與感動。網友看完開場片後，也紛紛留下好評：「這訪談剪得好棒」、「謝盈萱真的很愛嚴藝文」。

