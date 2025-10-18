自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》「影后級對決」楊謹華3戰柯佳嬿 粉絲群起喊：誰輸都不甘心！

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，本屆最大看點之一即是楊謹華與柯佳嬿在戲劇女主角獎項上的「三度交鋒」。2人過去已在2016年、2020年的金鐘大賽中多次交手，如今第3度同場比拼，再度引爆網友熱議與期待。

楊謹華以《影后》入圍女主角獎。（新聞攝影組攝）楊謹華以《影后》入圍女主角獎。（新聞攝影組攝）

楊謹華在《影后》中以成熟、深沉的演技入圍女主角獎，曾多次被提名卻尚未奪后，抱著「這次就是我要突破的一年」的心態備受矚目。另一方面，柯佳嬿此次以《童話故事下集》重返角逐，她曾在2016、2020年成功奪后，今年再度入圍被視為強勢回歸的一角。

柯佳嬿此次以《童話故事下集》重返角逐女主角獎。（新聞攝影組攝）柯佳嬿此次以《童話故事下集》重返角逐女主角獎。（新聞攝影組攝）

2人的對決不僅是技術層面的較量，更背後牽動前輩與後輩、人氣與質感交錯的觀眾期待，支持者們紛紛表達期待，認為這場「宿命之戰」將成為本屆金鐘最焦點的對決，有人表示「柯佳嬿回歸強勢！」更有粉絲期盼「評審們請看到楊謹華多年的努力，這次該給她機會。」、「誰輸都不甘心啦！」各方聲浪強烈，讓這場3戰對決不僅是金鐘的看點，也成為演技追隨者關注的盛事。

點圖放大header
點圖放大body
