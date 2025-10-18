金鐘60》86歲陳淑芳現身紅毯！葉天倫挽手陪走「國民媽媽」全場起立鼓掌

資深國寶級演員陳淑芳（左）與導演葉天倫現身紅毯。（新聞攝影組攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日晚於台北流行音樂中心盛大登場，星光雲集之中，最令全場動容的一刻，莫過於86歲資深國寶級演員陳淑芳現身紅毯。她以典雅黑色旗袍亮相，氣質高貴又溫柔，步伐雖緩卻堅定，陪同在側的導演葉天倫則深情攙扶，一老一少共走紅毯的畫面，瞬間成為金鐘最暖場景。

陳淑芳身穿黑底旗袍，上繡細緻花紋，妝容典雅大方。（新聞攝影組攝）

陳淑芳身穿黑底旗袍，上繡細緻花紋，妝容典雅大方，臉上洋溢著平靜微笑。葉天倫身著全黑西裝，一手輕扶她的手臂，兩人步伐一致、笑意相映，宛如時間凝結的畫面。現場觀眾報以最長掌聲，紛紛起立致敬這位從影逾60年、演出超過百部作品的影壇傳奇。

陳淑芳今年榮獲「特別貢獻獎」。（新聞攝影組攝）

陳淑芳今年榮獲「特別貢獻獎」以表彰她數十年來在電視、電影與舞台劇的卓越成就，葉天倫動情表示「淑芳阿姨是我們這一代最敬重的演員。」這一幕象徵的不僅是榮耀，更是影視世代傳承的縮影。網友紛紛留言：「她一出場就讓人想哭」、「真正的國民媽媽，永遠優雅又堅定。」

