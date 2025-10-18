自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》林予晞開高衩秀美腿！戰嚴正嵐視后放話「應該可以贏」

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18日）晚間於台北流行音樂中心盛大登場，以《死了一個娛樂女記者之後》入圍「迷你劇集／電視電影女主角獎」的林予晞盛裝亮相紅毯，一身酒紅色西裝式禮服氣勢登場，瞬間成為現場焦點。

林予晞以《死了一個娛樂女記者之後》入圍金鐘60迷你劇集女主角獎，身穿酒紅高衩西裝禮服亮相紅毯。（新聞攝影組攝）林予晞以《死了一個娛樂女記者之後》入圍金鐘60迷你劇集女主角獎，身穿酒紅高衩西裝禮服亮相紅毯。（新聞攝影組攝）

林予晞身穿酒紅高衩禮服，搭配胸前金色胸章與金色耳環，襯托她沉穩又自信的氣質，禮服開衩設計微露白皙美腿，優雅中帶點俐落感。她笑說這套造型「不是要擠版面」，而是想呈現女記者的幹練與衝勁，「之前走比較溫柔路線，今年想唱反調，換一個顏色展現力量。」

她也透露佩戴了黃金鑽石造型的阿波羅胸章，希望「能照亮紅毯」，並帶著劇組T恤當幸運物，「它放在衣櫃裡一年，有點衣櫃味、還沾滿貓毛，但它見證我們一路努力。」

談到拍攝《死了一個娛樂女記者之後》最印象深刻的場景，林予晞笑說：「是砸辦公室那場，剛好我朋友程予希在那時候奪下第57屆迷你劇集女配，我一邊被砸窗戶、一邊覺得好有趣！」

林予晞與嚴正嵐同場競逐，笑稱還不知道輸贏，應該可以贏。（新聞攝影組攝）林予晞與嚴正嵐同場競逐，笑稱還不知道輸贏，應該可以贏。（新聞攝影組攝）

這次林予晞與好友嚴正嵐同場競逐迷你視后，被問到誰勝算較高，她笑回：「還不知道輸贏，應該可以吧！」若幸運拿下獎項，她也打算把榮耀獻給新聞從業人員。

點圖放大
點圖放大
