綾野剛再搭齋藤潤？《去唱卡拉OK吧》導演山下敦弘證實：討論中

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄電影節邁入第二週，日本名導山下敦弘帶來《琳達！琳達！4K修復》與《去唱卡拉OK吧！》兩部音樂題材作品，今（18日）下午受訪，提到《卡拉OK吧！》續集的可能性，山下敦弘也作出回應。

山下敦弘邀請當年才20多歲的韓國影后裴斗娜演出《琳達！琳達！4K修復》，堪稱「日韓合作先驅」。他表示會認識裴斗娜則是透過雜誌，「當時我在雜誌上有專欄，要寫電影評論，我看到奉俊昊導演的作品，認識了裴斗娜，對她留下深刻印象。」山下敦弘笑說自己不是一開始有日韓合作這樣遠大的目標，單純就是很喜歡裴斗娜、想跟她合作，沒想過她現在會成為這麼厲害的女星，一開始覺得裴斗娜卡哇伊又漂亮，後來在表演中發現她身上有日本演員少見的中性魅力。

近來隨著20週年修復版上映，山下敦弘有機會與當年的4位演員們碰面，他笑說：「主演4個女生感情很好，再次聚集真的就像同學會，但我是沒辦法加入她們的，就只能躲在牆壁後偷看她們。」山下敦弘坦言，其實沒有裴斗娜的私人聯絡方式，因此一直以來沒有聯絡。

對於《琳達！琳達！》至今仍受喜愛，山下坦言自己也曾思考為何這部片歷久彌新，「也許因為它沒有太大的題目，只是單純講一群玩團的女生，把這故事簡化後，變成普世的情感，反而觸動人心，成為青春電影中獨特的存在。」

回顧當年的拍攝，山下敦弘坦言：「我不太會去後悔當時怎樣發揮會不會更好，但我重看後最大的感想，是『現在的自己一定拍不出來』，不只我自己，當年整個團隊都很年輕，一邊嘗試一邊拍，最後呈現的是當年拍到最好的狀態，那樣的狀態，是現在做不到的。」

談到自己心中的「山下式青春」，他笑稱「我沒有這樣閃亮亮的青春」，不過實際上回想，當年的自己就是個電影少年，和電影社夥伴為了校慶熬夜拍短片電影，「想起來我也有段熱血青春，《琳達！琳達！》或許就是致敬了我的青春，把我的心情，投射到了裡面，雖然沒像電影中那麼亮麗和很多可愛女生。」

至於近期《去唱卡拉OK吧！》在台掀起熱潮，山下敦弘笑說：「我來台灣後片商有跟我說這件事，非常開心，可是有點不太懂大家為何陷入狂熱，我覺得《琳達！琳達！》、《去唱卡拉OK吧！大感謝祭》，都是這種我自己不太懂，但受到愛戴的作品，也許是原著好，或是編劇、演員， 因為這些配合，大家才喜歡，沒有天時地利人和，我覺得不會有這麼幸運的發展。」

由綾野剛、齋藤潤主演的《去唱卡拉OK吧！》前年拿下金馬影展觀眾票選獎冠軍，接著在台灣上映之後屢獲佳績，隨著原著的續作《去家庭餐廳吧。》邁向完結，粉絲也好奇電影版是否有機會推出續集？畢竟隨著飾演「聰實」的齋藤潤逐漸長大，不少人也擔心齋藤潤會無法再飾演聰實一角。

對此，山下敦弘回應：「續集在畫的時候就有跟編劇（野木亞紀子）講說『這個續集畫完之後，我們來聊一下，有沒有拍電影續集的可能性』，當時在想《去唱卡拉OK吧！》可以成立的原因是因為他是一個國中生與黑道的故事，那如果國中生長大，那他們兩個關係會變成另一個境界，可能兩個人的關係就跟《去唱卡拉OK吧！》是不一樣的感覺，這樣的話不管是飾演聰實的齋藤潤也已經長大了，角色關係也變了，要不要拍成電影，幾乎是另一個案子了，需要討論一下。」

