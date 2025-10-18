祖先移位難得早起！宇宙人小玉「睡回去」驚人結果曝光

宇宙人小巨蛋門票秒殺。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團宇宙人去年20週年演唱會締造北高雙蛋秒殺佳績，今年12月20日他們將再登小巨蛋，打造全新升級版「vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會」。門票今中午12點開賣，瞬間湧入大批粉絲搶購，全場席次售罄。

團員們笑說：「過往的『勝利方程式』真的有用，這一次也要照著做。」方Q再度陪著宙友們緊張刷票；二寶爸阿奎則一邊照顧孩子、一邊守在售票頁面關心進度；最特別的則是小玉，過去總是被「完售」好消息叫醒的他，這次因家中祖先移位而難得早起。為了延續勝利方程式，小玉在儀式告一段落後特地「睡回去」，果然再度被恭賀訊息包圍，他笑說：「這也算是有請祖先保佑。」

宇宙人表示，雖然已多次登上小巨蛋，每一次都像重新出發，這次將以全新樣貌登場，挑戰更極致的聲光表現，不僅會帶來全新歌曲，更有全新升級舞台與令人期待的嘉賓登場。三人充滿感謝地說：「每次看到票一開就被搶光，真的很感動。謝謝大家始終相信宇宙人，這次我們一定會用最強能量回饋所有支持的宙友。」

