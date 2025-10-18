自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

祖先移位難得早起！宇宙人小玉「睡回去」驚人結果曝光

宇宙人小巨蛋門票秒殺。（相信音樂提供）宇宙人小巨蛋門票秒殺。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團宇宙人去年20週年演唱會締造北高雙蛋秒殺佳績，今年12月20日他們將再登小巨蛋，打造全新升級版「vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會」。門票今中午12點開賣，瞬間湧入大批粉絲搶購，全場席次售罄。

團員們笑說：「過往的『勝利方程式』真的有用，這一次也要照著做。」方Q再度陪著宙友們緊張刷票；二寶爸阿奎則一邊照顧孩子、一邊守在售票頁面關心進度；最特別的則是小玉，過去總是被「完售」好消息叫醒的他，這次因家中祖先移位而難得早起。為了延續勝利方程式，小玉在儀式告一段落後特地「睡回去」，果然再度被恭賀訊息包圍，他笑說：「這也算是有請祖先保佑。」

宇宙人表示，雖然已多次登上小巨蛋，每一次都像重新出發，這次將以全新樣貌登場，挑戰更極致的聲光表現，不僅會帶來全新歌曲，更有全新升級舞台與令人期待的嘉賓登場。三人充滿感謝地說：「每次看到票一開就被搶光，真的很感動。謝謝大家始終相信宇宙人，這次我們一定會用最強能量回饋所有支持的宙友。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中