金鐘60》黃大煒人生首度角逐新人獎！61歲生日獲入圍震撼喜訊「一份特別的禮物」

「搖滾教父」黃大煒以影集《化外之醫》正式跨足影視圈，驚喜入圍「原創歌曲獎」與「新人獎」雙料提名。（新聞攝影組攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18日）晚於台北流行音樂中心登場，「搖滾教父」黃大煒首度挑戰戲劇演出，以影集《化外之醫》正式跨足影視圈，驚喜入圍「原創歌曲獎」與「新人獎」雙料提名，成為本屆最具話題的跨界焦點，他笑稱「這個年紀還能被叫新人，真的很特別！」幽默自嘲之餘，也讓觀眾見識到他音樂之外的全新樣貌。

黃大煒在《化外之醫》中飾演一位身分複雜的企業家，角色兼具權勢與陰影，觸及人性與移工議題，為台劇注入更多社會觀察與深層思考。出道近40年的黃大煒，睽違30多年再為台劇創作歌曲，戲裡戲外雙軌創作展現「不老叛逆魂」，他坦言收到入圍通知那天，正好是自己61歲生日的前兩天，「當時我還是60歲，這算是一份特別的生日禮物。」

黃大煒以藍灰色無袖背心西裝亮相，打破正裝刻板印象。（新聞攝影組攝）

當晚紅毯上，黃大煒以藍灰色無袖背心西裝亮相，打破正裝刻板印象，俐落又充滿搖滾氣勢。談到得獎信心，黃大煒笑說「能入圍已經夠幸運了，我會抱持平常心。」不少網友直呼「61歲入圍新人太帥氣！」、「他是金鐘最有態度的男人」，讓這位音樂老將以戲劇新血之姿，再次成為鎂光燈下的主角。

