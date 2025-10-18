自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》柯淑勤紅毯出包！鞋帶突斷爆「杜蕾用心機剪的」

杜蕾（左）與母親柯淑勤攜手走上金鐘紅毯。（新聞攝影組攝）杜蕾（左）與母親柯淑勤攜手走上金鐘紅毯。（新聞攝影組攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18日）晚間登場，今年戲劇圈最大黑馬之一莫過於31歲的杜蕾。她憑大愛劇《在光裏的人》一舉入圍「戲劇節目女配角獎」與「戲劇節目最具潛力新人獎」雙料提名，成為本屆備受矚目的新星。

杜蕾憑大愛劇《在光裏的人》一舉入圍「戲劇節目女配角獎」與「戲劇節目最具潛力新人獎」雙料提名。（新聞攝影組攝）杜蕾憑大愛劇《在光裏的人》一舉入圍「戲劇節目女配角獎」與「戲劇節目最具潛力新人獎」雙料提名。（新聞攝影組攝）

杜蕾今天跟母親柯淑勤一同踏上紅毯，杜蕾以淡藍羽狀澎裙登場，柔美又帶俏皮感；柯淑勤身穿貼身白色亮片長禮服，細緻流蘇與珠飾在燈光下閃閃發亮，展現女王氣勢。

柯淑勤走紅毯前鞋帶突斷，現場緊急請造型師修補，幽默虧是女兒剪的。（新聞攝影組攝）柯淑勤走紅毯前鞋帶突斷，現場緊急請造型師修補，幽默虧是女兒剪的。（新聞攝影組攝）

面對得獎壓力，杜蕾笑說：「今天有一個就好，非常感謝，榮幸入圍金鐘獎。」被問到媽媽是否給予鼓勵，她打趣回：「沒有耶！剛剛梳化是先幫媽媽再幫我，我等了兩個小時！」柯淑勤立刻幽默接話：「所以她用心機把我鞋帶剪斷了！」原來柯淑勤踏上紅毯前，高跟鞋帶不慎斷掉，當下只能趕緊請造型師救急。

