娛樂 最新消息

金鐘60》杜蕾辣露美胸！柯淑勤母女真情對望「以妳為榮」逼哭全場

金鐘60》杜蕾辣露美胸！柯淑勤母女真情對望「以妳為榮」逼哭全場杜蕾（左）與媽媽柯淑勤一起走紅毯。（新聞攝影組攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今晚在台北流行音樂中心登場，《在光裏的人》戲裡戲外都是母女的柯淑勤與杜蕾攜手踏上紅毯，成為全場焦點。杜蕾此次在劇中飾演腦麻兒吟淑，剛好演她母親的就是柯淑勤。

金鐘60》杜蕾辣露美胸！柯淑勤母女真情對望「以妳為榮」逼哭全場杜蕾身穿粉藍色洋裝辣露傲人身材。（新聞攝影組攝）

31歲杜蕾以該劇雙料入圍「最佳女配角」與「最佳新人」，首次與母親柯淑勤一同現身，互動溫馨又感性，被讚是「最動人的母女紅毯時刻！」杜蕾身穿粉藍色洋裝辣露傲人身材，她感性地說：「跟媽媽對戲比較有挑戰，想在媽媽面前做得很好！」柯淑勤則動容回應：「以妳為榮！」母女相視而笑的瞬間更被捕捉，成為金鐘60最暖畫面之一。

杜蕾在劇中飾演腦麻兒吟淑，與母親柯淑勤共同演出母女角色，其中一幕輕生未遂的戲，柯淑勤在病床邊哽咽對她說「你是要丟下我一個人走是嗎？」讓杜蕾毫無準備當場痛哭。這段戲成為金鐘入圍關鍵，也讓觀眾直呼「演到心坎裡的母女」。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

