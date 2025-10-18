自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》全球巨星陳孟賢把台灣穿上身 堅定發聲：開出屬於土地的花

〔記者陽昕翰／台北報導〕擁有大票婆媽粉絲的台語歌手陳孟賢，昨晚以表演嘉賓身分登上第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮舞台。被粉絲封為「全球巨星」的他不走安全路線，選擇與台灣設計師魏子淵（品牌 WEI.TZU-YUAN）合作，打造一套「會呼吸的戰袍」，果真驚豔全場。

陳孟賢在金鐘獎開唱，堅持與台灣設計師合作。（全球巨星有限公司提供）陳孟賢在金鐘獎開唱，堅持與台灣設計師合作。（全球巨星有限公司提供）

這套服裝的設計概念名為「記憶的紋理」，靈感取自他最熟悉的台灣味，包括午後窗花的光影、巷口綻放的小花、阿嬤棉襖的氣味、雨後紅磚牆的濕潤溫度，全都被縫進衣裳裡。

陳孟賢感性表示：「我就是想把最道地的台灣穿在身上，讓每一絲線條都能開出屬於土地的花。」對他而言，這不僅是一套服裝，更是一段活生生的文化記憶。他堅定說：「走上舞台，就是要讓人知道，誰才是真正站在這塊土地上的聲音。」

陳孟賢昨晚與謝宇威、雅維．茉芮、TRASH樂團攜手演出。（三立提供）陳孟賢昨晚與謝宇威、雅維．茉芮、TRASH樂團攜手演出。（三立提供）

昨晚表演內容同樣火力全開，陳孟賢與謝宇威、雅維．茉芮、TRASH樂團攜手演出，分別以台語、客語、原住民語與華語輪番開唱，唱出這片土地的多元與共融。他獨挑大樑演唱《寫一條歌，寫你我爾爾》，情感濃烈、氣場全開，唱進每一個人的心坎。

演出結束網上立刻洗版，粉絲嗨喊：「請問演唱會什麼時候開」、「敲碗都快敲破了」期待偶像早日開唱。

