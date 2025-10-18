安心亞、阿Ken真有戲？ 曬「婚紗照+摸新娘肚」難道...

安心亞（右）發出與阿Ken深情凝望的照片。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕安心亞與阿Ken昨以《同學來了》角逐綜藝節目主持人獎，雖然沒有斬獲獎座，但兩人從紅毯到典禮同進同出，穿上白色西裝的阿Ken搭配白色羽毛禮服的安心亞，看起來就像一對「白色戀人」。老搭檔Lulu、陳漢典先前才宣布結婚好消息，今（18）安心亞主動在社群發系列美照，兩人看起來就像是即將步入禮堂的新人，讓許多網友大笑：真會玩。

阿Ken（左）與安心亞捧著一籃糖果，超像新郎新娘送喜糖。（翻攝自臉書）

安心亞說：「我最有才華的搭檔Ken哥，昨晚沒能一起上台，今天一定要上台喔」。昨天槓龜的阿Ken，今晚仍有敲鐘希望，他以《X！又是星期一》角逐戲劇節目導演獎，安心亞特地Po出這組照片為阿Ken加油打氣。

請繼續往下閱讀...

畫面中兩人一起端著一籃糖果，網友大呼：超像新郎、新娘送喜糖。還有一張照片是阿Ken蹲低身子，撫摸著安心亞的腹部，大家都笑著說：這組結婚照拍得不錯，真的很希望你們在一起。

阿Ken（左）蹲低身體，撫摸安心亞腹部，像是即將為人父。（翻攝自臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法