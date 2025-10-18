自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡康永暖陪小S回歸舞台 感性喊：這個獎，有力量也有意義

小S與蔡康永「康熙合體」頒獎，重現經典畫面，感動全場。（三立提供）小S與蔡康永「康熙合體」頒獎，重現經典畫面，感動全場。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（17日）晚在台北流行音樂中心圓滿落幕，「小S」徐熙娣暌違多月重返舞台，與蔡康永驚喜「康熙合體」頒獎，成為全場最動人的一刻。典禮結束後，蔡康永在社群曬出手持頒獎卡的照片，惹哭不少康熙粉絲，稍早又分享兩人臉龐相貼的溫馨合照，並以長文表達對小S的深情支持。

昨當小S久違在台上含淚堅強開口，再度綻放久違笑容時，全場掌聲不斷，許多觀眾更感動落淚。典禮結束後，蔡康永在社群曬出手持頒獎卡的照片，寫下：「重要的不是康熙合體，而是陪著她一起，重獲那個我們都想念的笑容！」短短一句話瞬間逼哭全網，不少粉絲湧入留言：「這就是友情最美的樣子。」

蔡康永曬出與小S臉貼臉合照，深情留言惹哭全網。（翻攝自臉書）蔡康永曬出與小S臉貼臉合照，深情留言惹哭全網。（翻攝自臉書）

而他今（18日）再度發文，曬出兩人臉龐相貼的溫馨合照，並以長文表達對小S的深情支持：「我對得不得獎常常沒有感覺，我希望自己、不要為不相干的人的評價而活，只在乎重要的人就好。不過這次S得不得獎，我很在意，因為我相信這個獎，可以幫助她回到她喜歡的工作。有力量的獎，就是有意義的獎。」他坦言，自己平時不會太在意外界評價，但對小S的努力與勇氣，發自內心感謝這份肯定。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中