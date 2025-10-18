蔡康永暖陪小S回歸舞台 感性喊：這個獎，有力量也有意義

小S與蔡康永「康熙合體」頒獎，重現經典畫面，感動全場。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（17日）晚在台北流行音樂中心圓滿落幕，「小S」徐熙娣暌違多月重返舞台，與蔡康永驚喜「康熙合體」頒獎，成為全場最動人的一刻。典禮結束後，蔡康永在社群曬出手持頒獎卡的照片，惹哭不少康熙粉絲，稍早又分享兩人臉龐相貼的溫馨合照，並以長文表達對小S的深情支持。

昨當小S久違在台上含淚堅強開口，再度綻放久違笑容時，全場掌聲不斷，許多觀眾更感動落淚。典禮結束後，蔡康永在社群曬出手持頒獎卡的照片，寫下：「重要的不是康熙合體，而是陪著她一起，重獲那個我們都想念的笑容！」短短一句話瞬間逼哭全網，不少粉絲湧入留言：「這就是友情最美的樣子。」

蔡康永曬出與小S臉貼臉合照，深情留言惹哭全網。（翻攝自臉書）

而他今（18日）再度發文，曬出兩人臉龐相貼的溫馨合照，並以長文表達對小S的深情支持：「我對得不得獎常常沒有感覺，我希望自己、不要為不相干的人的評價而活，只在乎重要的人就好。不過這次S得不得獎，我很在意，因為我相信這個獎，可以幫助她回到她喜歡的工作。有力量的獎，就是有意義的獎。」他坦言，自己平時不會太在意外界評價，但對小S的努力與勇氣，發自內心感謝這份肯定。

