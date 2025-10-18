12星座10月18～24日運勢大集合 三大幸運星是誰？

10月18～24日星座運勢出爐。（本報資料照，記者邱書昱攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕10月18～24日間，12星座有誰上了幸運榜？星座專家表示，這運勢最佳的星座分別是天秤座、摩羯座、巨蟹座。天秤在工作上能在老闆面前有亮眼表現；魔羯則要保握脫單機會；巨蟹長久以來的默默耕耘終於要收穫亮眼成績單。

【牡羊座】

對於工作或是說事業前景的茫然焦慮，越來越嚴重，造成在職場上與同事的競爭也更加火熱化，很怕自己的績效不夠優異，成為被裁撤的優先名單。

看著身邊朋友紛紛步入家庭，自己也開始認真思考，婚姻的意義到底是什麼。

切勿衝動消費，以免後悔。

空氣品質不佳，呼吸道的保健要多注意。

幸運物：白水晶 幸運色：咖啡色

【金牛座】

手邊的工作越累積越多，但是金牛就是提不起勁，總是想著反正不急、明天再說，就這樣一天拖一天。要注意是否有需要注意時效的工作，不要真的耽誤了。

單身的金牛透過朋友的介紹，認識到跨領域的新朋友，讓生活多一些不同的樂趣。

想要買的東西太多，深夜時刻千萬不可衝動。

健康方面需要留意泌尿系統的保健。

幸運物：紫水晶 幸運色：米白色

【雙子座】

對於工作有了新的想法，也非常有行動力的馬上展開動作，不想要耽誤任何的時間。若能夠從現實層面多想清楚一點，可以減少走錯路的時間。

心中有了愛慕的對象，在還沒有決定要開始追求之前，先保守秘密比較好。

長期的投資，有了讓雙子訝異的收穫。

缺乏運動使得肌耐力大幅下降。

幸運物：琥珀 幸運色：綠色

