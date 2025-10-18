超狂！ 泰勒絲新輯《星夢人生》首週狂銷破400萬張寫歷史 創15張冠軍專輯紀錄

流行天后泰勒絲憑新專輯《星夢人生》屢創紀錄。（環球音樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕流行天后泰勒絲本月初推新專輯《星夢人生》（The Life of a Showgirl）屢創紀錄，不僅在一發行即在多個音樂數位平台寫下今年單日串流最高成績，更以首周逾400萬張的銷量成為史上首週銷量最高的專輯，也讓她成為告示牌史上擁有最多冠軍專輯的個人歌手。

《星夢人生》中的12首歌曲在本週揭曉的告示牌排行榜中，直接霸佔熱門單曲榜第1至第12名所有名次，同時也是她第3次包下前10名成績，歷史上從未有其他歌手寫下「一次」相同的霸榜紀錄；而首週銷量開出史上最高銷售紀錄 400萬2000張，除了穩穩空降告示牌專輯榜冠軍外，更以生涯累計 15 張冠軍專輯的紀錄，成為告示牌史上擁有最多冠軍專輯的個人歌手。

泰勒絲感性表示：「永遠不會忘記2006年，我的第一張專輯在首週賣出4萬張時，我有多麼興奮。那時我16歲，簡直無法想像有這麼多人如此關心我的音樂，願意投入時間和精力來支持它。從那時起，我一直努力去見、去感謝所有給我機會追逐這個瘋狂夢想的人。」

如今19年過去，《星夢人生》的首週銷售數字已是當年的百倍，泰勒絲形容：「我有400萬個感謝想送給我的粉絲們，也有400萬個理由，讓我比以往更為這張專輯感到驕傲。」她感謝所有無論是前往電影院支持《星夢人生》專輯發行派對的粉絲，或是購買黑膠、專輯和數位收聽的所有樂迷，「我將永遠珍惜這種感覺，真是太棒了！謝謝你們送的可愛花束。」

台北捷運「泰勒絲 星夢列車」車廂內部。（環球音樂提供）

《星夢人生》在台也同步拿下實體、數位的排行冠軍，為了慶祝此次專輯的好成績，台灣環球音樂大手筆於台北捷運板南線打造一輛「泰勒絲 星夢列車」，自即日起運行至11月19日，邀請台灣 Swifties（泰勒絲粉絲名）一同慶祝。

如欲搜尋「泰勒絲 星夢列車」列車出現的時間與捷運站，可以下載「台北捷運Go」APP，點選主頁「動態資訊」功能，並選擇「板南線」查看車組號碼「139/140」，即可掌握即時列車資訊。泰勒絲全新專輯《星夢人生》數位平台已經上線，實體各大通路現正預購中，預計10月23日發行。

【泰勒絲 星夢列車搭乘資訊】

行駛時間：2025/10/18 至 11/19

列車路線：捷運板南線

車組編號：139/140

????如何找尋星夢列車？

① 下載「台北捷運Go」APP

② 點選主頁的「動態資訊」功能

③ 選擇查看「板南線」搜尋車組號碼 139/140

更多「泰勒絲 星夢列車」資訊請上「環球音樂 西洋」臉書／IG／Threads 洽詢

