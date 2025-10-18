自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

超狂！ 泰勒絲新輯《星夢人生》首週狂銷破400萬張寫歷史 創15張冠軍專輯紀錄

流行天后泰勒絲憑新專輯《星夢人生》屢創紀錄。（環球音樂提供）流行天后泰勒絲憑新專輯《星夢人生》屢創紀錄。（環球音樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕流行天后泰勒絲本月初推新專輯《星夢人生》（The Life of a Showgirl）屢創紀錄，不僅在一發行即在多個音樂數位平台寫下今年單日串流最高成績，更以首周逾400萬張的銷量成為史上首銷量最高的專輯，也讓她成為告示牌史上擁有最多冠軍專輯的個人歌手。

《星夢人生》中的12首歌曲在本週揭曉的告示牌排行榜中，直接霸佔熱門單曲榜第1至第12名所有名次，同時也是她第3次包下前10名成績，歷史上從未有其他歌手寫下「一次」相同的霸榜紀錄；而首銷量開出史上最高銷售紀錄 400萬2000張，除了穩穩空降告示牌專輯榜冠軍外，更以生涯累計 15 張冠軍專輯的紀錄，成為告示牌史上擁有最多冠軍專輯的個人歌手。

泰勒絲感性表示：「永遠不會忘記2006年，我的第一張專輯在首週賣出4萬張時，我有多麼興奮。那時我16歲，簡直無法想像有這麼多人如此關心我的音樂，願意投入時間和精力來支持它。從那時起，我一直努力去見、去感謝所有給我機會追逐這個瘋狂夢想的人。」

如今19年過去，《星夢人生》的首週銷售數字已是當年的百倍，泰勒絲形容：「我有400萬個感謝想送給我的粉絲們，也有400萬個理由，讓我比以往更為這張專輯感到驕傲。」她感謝所有無論是前往電影院支持《星夢人生》專輯發行派對的粉絲，或是購買黑膠、專輯和數位收聽的所有樂迷，「我將永遠珍惜這種感覺，真是太棒了！謝謝你們送的可愛花束。」

台北捷運「泰勒絲 星夢列車」車廂內部。（環球音樂提供）台北捷運「泰勒絲 星夢列車」車廂內部。（環球音樂提供）

《星夢人生》在台也同步拿下實體、數位的排行冠軍，為了慶祝此次專輯的好成績，台灣環球音樂大手筆於台北捷運板南線打造一輛「泰勒絲 星夢列車」，自即日起運行至11月19日，邀請台灣 Swifties（泰勒絲粉絲名）一同慶祝。

如欲搜尋「泰勒絲 星夢列車」列車出現的時間與捷運站，可以下載「台北捷運Go」APP，點選主頁「動態資訊」功能，並選擇「板南線」查看車組號碼「139/140」，即可掌握即時列車資訊。泰勒絲全新專輯《星夢人生》數位平台已經上線，實體各大通路現正預購中，預計10月23日發行。

【泰勒絲 星夢列車搭乘資訊】

行駛時間：2025/10/18 至 11/19

列車路線：捷運板南線

車組編號：139/140

????如何找尋星夢列車？

① 下載「台北捷運Go」APP

② 點選主頁的「動態資訊」功能

③ 選擇查看「板南線」搜尋車組號碼 139/140

更多「泰勒絲 星夢列車」資訊請上「環球音樂 西洋」臉書／IG／Threads 洽詢

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中