20年前橫掃全亞洲！周杰倫奪金馬之作《頭文字D》台灣重映曝超帥特典

〔記者許世穎／綜合報導〕2005年橫掃全亞洲的青春競速電影《頭文字D》已是影迷心中最成功的漫改經典之一，華人天王周杰倫當年更憑該片拿下金馬獎最佳新演員。電影集合陳冠希、黃秋生、余文樂等大咖一同演出，今年推出20週年4K修復版，升級重現山道飄移的競速體驗，台灣上映更有獨家超帥特典，準備讓觀眾再次體驗熱血沸騰的「飄移」傳說。

《頭文字D》20周年以4K修復重登大銀幕。（龍祥提供）

《頭文字D》20週年4K修復版於香港重映後引爆熱烈反響，20年後的今天，電影依然是不少人心中的青春代表作，而這部電影也是華語天王周杰倫的銀幕起點，不僅畫面細節全面升級，色彩層次更飽滿，聲音空間感強化，經典AE86山道呼嘯聲響徹全場，勢必讓影迷在戲院中重返那段引擎轟鳴、青春燃燒的黃金年代。

請繼續往下閱讀...

《頭文字D》20周年4K修復重版上映特典「AE86金屬亮面海報」實拍效果。（龍祥提供）

為慶祝《頭文字D》20週年4K修復版重返大銀幕，片商特別打造極具收藏價值的「AE86金屬亮面」A3海報，採用高規格、高成本工藝製成，使用亮銀鋁箔紙、排斥油印刷技術，防水、防汙又防膠，外加純手工燙印專屬金色編號，每一張海報都有自己專屬的編號，神車AE86呈現出金屬質感的光影反射效果，全台限量8686張，絕對是收藏家與影迷必搶夢幻逸品。

該片改編自日本同名傳奇漫畫，描述平凡高中生藤原拓海在群山間送豆腐時展現出神入化的過彎飄移技術，隨後引發一場場生死競速的傳奇對決。《頭文字D》20週年4K修復版將於10月23日（週四）全台影城熱血上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法