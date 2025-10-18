BLACKPINK高雄粉紅行銷登韓媒！韓網讚很會觀光：想去旅行了

韓國媒體報導，台灣政治人物變髮迎接BLACKPINK到來的新聞。（翻攝自MBN）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女子天團BLACKPINK今天（18日）起一連兩天將在高雄世運主場館開唱，兩年前來台就已經掀起旋風，今年高雄更直接與主辦單位合作，展開城市行銷企劃「LIGHT UP 高雄 IN PINK」，吸引許多粉絲拍照打卡，連政治人物都變髮搭上這股熱潮，不但連韓國媒體都紛紛報導，韓國網友更是讚不絕口。

韓媒列出韓國網友對於高雄行銷BLACKPINK的反應，全都為好評。（翻攝自MBN）

高雄市長陳其邁粉髮造型登上韓國媒體。（翻攝自MBN）

高雄六大指標性地標將同步點亮代表BLACKPINK的粉紅色系燈光，包括愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站，讓整個高雄深陷粉紅燈海。先前高雄市長陳其邁把大頭貼換成粉紅色頭髮，意外掀起仿效潮，包括總統賴清德、前總統蔡英文及行政院長卓榮泰等人，也都變身粉髮。

BLACKPINK的「LIGHT UP 高雄 IN PINK」行銷企劃，把高雄染成粉紅色。（Live Nation Taiwan提供）

韓媒《MBN》等多家媒體也紛紛報導，並表示「因為Kpop，整座城市都充滿了節慶氛圍」。該報導也引述韓國網友留言，表示「觀光宣傳很有感覺」、「BLACKPINK的力量改變外交」、「台灣政治人物很有SENSE」、「粉紅燈光好漂亮，好想去旅行」、「國家宣傳與Kpop結合，很完美的協同效應」。

