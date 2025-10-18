白冰冰錄影突摸男星大腿！陽帆突喊：口水擦一下

郭忠祐（左）、蔡家蓁、陽帆、沈文程、白冰冰。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，日前邀請到金曲金鐘雙金歌王封神國寶沈文程，來宣傳第八場的「2026小琉球情歌演唱會」台北、台中演唱會。沈文程一出場演唱《落大雨彼一日》就讓白冰冰直喊「哥哥」讚嘆說：「歌手到一定年紀都會降key，沒想到年紀能讓我叫哥哥的人，都是原key唱」，被問到保養祕方是不是都很早睡？沈文程透露睡得好很重要！不降key的他保持高亢清亮的嗓音讓眾人羨慕不已。

沈文程來到節目，寵粉的他演唱經典歌曲《五月十一彼下埔》誠意十足重新編曲《灌籃高手》音律層層疊上，清澈穿透雲霄的嗓音唱出《灌籃高手》熱血沸騰讓全場直呼過癮。

請繼續往下閱讀...

陽帆（左）搞笑喊白冰冰擦口水。（民視提供）

難得來節目當評審，沈文程說剛剛看到蔡家蓁詮釋《甲你攬牢牢》讓他非常感動，歌聲、情緒以及表情十足到位，白冰冰突歪樓說郭忠祐、蔡家蓁合唱《陰天》時就一直猛盯跟討論，因為陽帆要大家看郭忠祐的「屁股跟大腿」都是有運動的人，說著白冰冰邊摸郭忠祐的臀跟腿直誇身材比例很好，陽帆還衝出來說：「冰姐口水要擦一下」，白冰冰連忙解釋她是看蔡家蓁紅色薄紗搭配黑色小可愛跟高叉裙，心機性感滿滿。

郭忠祐（右）、蔡家蓁唱歌 ，郭忠祐被三位長輩歪樓看臀部線條。（民視提供）

可愛的沈文程也大喊都是陽帆要他看的，他誇獎說：「郭忠祐就是年輕翹臀身材，不像他們三位都屁股都已經『垂』下來的」，讓全場大爆笑，直率又可愛沈文程跟著好交情的白冰冰、陽帆歪樓，讓無奈的蔡家蓁哭笑不得的說：「我們這麼認真在唱歌，長輩們都在看這些」，沈文程連忙否認，一直解釋是陽帆要他看郭忠祐的屁股跟大腿的，可愛互動讓現場歡笑聲連連。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法