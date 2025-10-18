自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白冰冰錄影突摸男星大腿！陽帆突喊：口水擦一下

郭忠祐（左）、蔡家蓁、陽帆、沈文程、白冰冰。（民視提供）郭忠祐（左）、蔡家蓁、陽帆、沈文程、白冰冰。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，日前邀請到金曲金鐘雙金歌王封神國寶沈文程，來宣傳第八場的「2026小琉球情歌演唱會」台北、台中演唱會。沈文程一出場演唱《落大雨彼一日》就讓白冰冰直喊「哥哥」讚嘆說：「歌手到一定年紀都會降key，沒想到年紀能讓我叫哥哥的人，都是原key唱」，被問到保養祕方是不是都很早睡？沈文程透露睡得好很重要！不降key的他保持高亢清亮的嗓音讓眾人羨慕不已。

沈文程來到節目，寵粉的他演唱經典歌曲《五月十一彼下埔》誠意十足重新編曲《灌籃高手》音律層層疊上，清澈穿透雲霄的嗓音唱出《灌籃高手》熱血沸騰讓全場直呼過癮。

陽帆（左）搞笑喊白冰冰擦口水。（民視提供）陽帆（左）搞笑喊白冰冰擦口水。（民視提供）

難得來節目當評審，沈文程說剛剛看到蔡家蓁詮釋《甲你攬牢牢》讓他非常感動，歌聲、情緒以及表情十足到位，白冰冰突歪樓說郭忠祐、蔡家蓁合唱《陰天》時就一直猛盯跟討論，因為陽帆要大家看郭忠祐的「屁股跟大腿」都是有運動的人，說著白冰冰邊摸郭忠祐的臀跟腿直誇身材比例很好，陽帆還衝出來說：「冰姐口水要擦一下」，白冰冰連忙解釋她是看蔡家蓁紅色薄紗搭配黑色小可愛跟高叉裙，心機性感滿滿。

郭忠祐（右）、蔡家蓁唱歌 ，郭忠祐被三位長輩歪樓看臀部線條。（民視提供）郭忠祐（右）、蔡家蓁唱歌 ，郭忠祐被三位長輩歪樓看臀部線條。（民視提供）

可愛的沈文程也大喊都是陽帆要他看的，他誇獎說：「郭忠祐就是年輕翹臀身材，不像他們三位都屁股都已經『垂』下來的」，讓全場大爆笑，直率又可愛沈文程跟著好交情的白冰冰、陽帆歪樓，讓無奈的蔡家蓁哭笑不得的說：「我們這麼認真在唱歌，長輩們都在看這些」，沈文程連忙否認，一直解釋是陽帆要他看郭忠祐的屁股跟大腿的，可愛互動讓現場歡笑聲連連。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中