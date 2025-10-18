賓賓哥「出動十多台挖土機」進花蓮災區 屋主見了哽咽

賓賓哥砸錢出動十多台山貓、小怪手進入災區，霸氣喊錢不是重點。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕TikTok「公益網紅」賓賓哥近日他帶領團隊十餘人，自發前往花蓮光復、鳳林等地支援災後清淤，全程配合當地國軍指揮官的現場調度，動員十多台山貓、小怪手、挖土機與貨車等重機具，協助地方政府及國軍部隊進行後續救災任務。

賓賓哥表示，這次所有的作業都是在花蓮災區國軍長官指揮下進行，我們只是盡一份民間的力量，協助需要的地方，配合政府安排，協助完成清淤和物資搬運。」

請繼續往下閱讀...

團隊抵達花蓮災區後，立即與當地國軍指揮官會合，根據現場指示分區投入協助，進入淤泥厚達兩層樓高的佛祖區展開清理工作。在救援過程中，賓賓哥感慨地說：「看到被淹沒的房屋和家園，不只是建築物被摧毀，而是無數家庭的記憶也被掩埋。」

現場有一位屋主哽咽表示，只希望能找回爸爸媽媽的老照片。聽聞後，賓賓哥立即向指揮官報告，並協助派機具進入指定區域清理，期盼能讓居民早日重拾希望。

賓賓哥感謝花蓮當地國軍官兵的專業與奉獻。（翻攝自臉書）

在花蓮救災期間，賓賓哥下令團隊「不搶資源」的原則，要求團隊全員自備糧食麵包，不領取當地便當。「救災現場需要吃飯的人太多，我們自己準備麵包就好，讓物資能優先留給真正需要的災民與前線人員。」

同時，賓賓哥也不忘提醒，準颱風「風神」即將逼近，呼籲民眾勿貿然進入災區，避免發生二次災害：「生命安全才是最該守護的事。」

回顧這趟花蓮行，賓賓哥感性地說：「不管有多少力量，只要能成為希望的一部分，就值得。」他特別感謝花蓮當地國軍官兵的專業與奉獻，以及無數默默付出的志工：「感謝每個無名英雄，讓花蓮更好、團結更有力量，每個人的力量加起來，就是奇蹟。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法