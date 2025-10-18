苗可麗被稱「苗膽小」遭爆私下面 搞笑反擊：只不怕男人

花花（左二起）護照少一碼照飛，苗可麗換網卡也凸槌。（東森綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾莞婷、苗可麗、花花、周曉涵錄製東森綜合全新外景旅遊實境綜藝節目《驚奇旅明星》即將於10月19日起首播。首集眾人出發前往新加坡旅遊！節目一開始，曾莞婷便爆料花花一入境就狀況連連：「大家都入境等她一人，只因為她護照號碼少寫一個英文字！」花花笑說：「還好最後還是成功入境，這就是我的正常發揮啦！」旅途剛起程便展露少根筋的個性，讓全場笑翻。

除了花花，苗可麗也出包。曾莞婷笑稱：「可麗姐竟然把網卡外層當成SIM卡本體，怎麼塞都塞不進手機！」苗可麗立刻讚嘆：「她剛剛完全救了我，光這點我就知道這次要靠莞婷了，妳就是曾大哥，可靠！」花花也加碼爆料苗可麗其實膽小如鼠，怕鬼、怕小人、怕獨自出國，什麼都怕。苗可麗補充：「但我可不怕男人，好膽你就來！」周曉涵則自稱是旅明星中的「周大俠」，天不怕地不怕，絕對是最勇敢的一位。

請繼續往下閱讀...

花花（左起）、苗可麗、初孟軒、曾莞婷、周曉涵，出發前往新加坡旅遊。（東森綜合台提供）

《驚奇旅明星》的一大亮點是每趟旅程都有鮮肉導遊陪伴。首集登場的是新生代男演員初孟軒，一出場就被四位姐姐逼著脫衣秀肌肉，苗可麗、曾莞婷更忍不住撫摸，讓曾莞婷羞喊：「肌肉有厲害喔！」，讓他頓時傻住，介紹景點時也不斷忘詞。曾莞婷關心：「剛剛那樣鬧你，會不會不舒服？我們是開玩笑，為了節目效果。」初孟軒坦言：「主要是之前沒做過這類型工作，很緊張，有點抓不到訣竅，很不好意思。」姐姐們立刻笑說他這樣很可愛，並表示這種呆萌感也是一種效果，之後會繼續以吐槽方式互動。

這次旅程最讓女神們印象深刻的，是一同搭乘遊艇欣賞煙火的行程。苗可麗感性地說：「一起在遊艇上看著煙火綻放，雖然興奮尖叫，但我想每個人看著星空，都有著自己的故事。我當時想著媽媽，感覺她也正看著我，為我的幸福平安感到安心。以前她只能在電視上看見我的工作，現在她可以一起參與我的快樂！」曾莞婷也說：「那天月亮特別美，大家一起對著煙火許願，那個瞬間的磁場讓人感動想哭。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法